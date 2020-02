El subdelegat del Govern presideix la commemoració del 196 aniversari de la creació de la 'Policía General del Reino'

L'acte ha tingut lloc a l’auditori del Col·legi d’Advocats de Tarragona

Actualitzada 17/02/2020 a les 14:52

Aquest matí, el subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, ha presidit l’acte commemoratiu del 196 aniversari de la creació de la Policía General del Reino que ha tingut lloc a l’auditori del Col·legi d’Advocats de Tarragona. L’han acompanyat, entre altres, el comissari cap provincial a Tarragona de la Policia Nacional, Carlos Yubero; el tinent coronel cap de la Comandància de la Guardia Civil, Vicente Luengo; i el president de l’Audiència Provincial, Joan Perarnau, entre altres autoritats i representants dels Mossos d’Esquadra i policies locals.Durant l’acte s’han imposat 9 condecoracions al servei policial i s’han lliurat 10 diplomes i reconeixements a agents dels cossos de seguretat, entre altres persones, així com una placa d’agraïment al degà del col·legi d’Advocats, Manuel Albiac. En el seu parlament, el comissari provincial ha fet un repàs històric al paper de la policia al servei de tots els ciutadans. El subdelegat, per la seva part, ha destacat també que la Policia Nacional és un cos europeu, modèlic, integrat per excel·lents professionals amb innegable vocació de servei.Amb el propòsit de dotar a les ciutats espanyoles d’una estructura de seguretat moderna, l’any 1824, S.M. el Rei Fernando VII va dictar la Real Cédula per la que es creava la Policía General de Reino. Policía que, ja des del seu origen, es posa a les ordres d’un magistrat amb el títol de Superintendente General. Aquest fou l’origen de l’actual Policia Nacional.