Chacón: «La planta d'IQOXE podria estar en marxa abans del maig»

La consellera d’Empresa i Coneixement es reuneix amb alcaldes del territori i diu que cal millorar la seguretat

Actualitzada 17/02/2020 a les 20:09

La consellera d’Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, ha manifestat aquesta tarda a Tarragona que la planta d’òxid d’etilè de l’empresa IQOXE que no va resultar afectada per l’explosió mortal del passat 14 de gener «podria entrar en marxa abans del mes de maig, si compleix amb tots els requisits» que demanda la Generalitat. Chacón ho ha dit després d’una reunió amb representants d’ajuntaments del territori, celebrada a la seu dels serveis territorials. «Estem treballant dia i nit per esbrinar la causa de l’explosió», ha dit Chacón, qui s'ha referit a l’accident a IQOXE com «un fenomen excepcional».

La consellera ha traslladat als representants dels municipis que, «per damunt de tot, està la seguretat, que ningú ho dubti» i, per tant, l’informe que estan elaborant els tècnics d’Empresa i Coneixement i el consegüent dictamen «seran rigorosos». Chacón ha afegit que «cal un xic de prudència» i ha recordat que el departament que presideix no té a disposició tota la informació referida a l’explosió perquè el cas està «sota secret de sumari». No obstant això, ha remarcat que «la nostra investigació és independent de la que pugui fer l’empresa», de la qual ha dit que està facilitant la investigació. A més, la consellera ha comentat que «el passat desembre IQOXE va passar correctament una inspecció i, per tant, «l’accident no es va produir per una manca de control per part nostre».

Chacón ha mostrat la seva preocupació per la necessitat que «moltes empreses químiques» del territori «han de disposar d’òxid d’etilè per la seva producció», per la qual cosa «volem tenir el dictamen com més aviat millor».

Per altra banda, la consellera ha traslladat als representants dels municipis que la Generalitat ha fet una petició a la Comissió de Medi Ambient de la Unió Europea per mantenir una reunió per «parlar de la normativa actual». Chacón ha dit que «la directiva catalana és més exigent que l’europea i volem que aquesta s’actualitzi amb noves mesures de seguretat». La trobada serà d’aquí a tres setmanes, ha comentat la consellera, qui ha afirmat que «hem de reformular la gestió de la informació, ha d’haver-hi més transparència i cal aplicar nova tecnologia, pròpia del segle XXI», perquè la ciutadania sàpiga què passa quan es produeix un accident com el d’IQOXE, que va generar una gran alarma social. «La indústria química és important per al territori i no cal estigmatitzar-la», ha apuntat Chacón, qui ha insistit a dir que «cal saber les causes que van provocar l’accident».



Manifestació per la seguretat a la indústria química

Més d’una seixantena d’entitats convoquen la manifestació del proper dimecres per reclamar seguretat a la indústria química. La manifestació coincidirà amb la jornada de vaga a les empreses del sector. Una columna de manifestants sortirà a les 18.30 hores del Centre Cívic de Torreforta, on es farà un minut de silenci en record de les tres persones que van morir, i es dirigirà cap a la plaça Imperial Tarraco. A les 19 hores s’iniciarà una marxa que finalitzarà al carrer Sant Francesc, on està la seu de la Delegació Territorial de la Generalitat.