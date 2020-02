Investiguen l'estranya aparició d'un centenar d'ocells morts a la C-31 carretera C-31b

Actualitzada 16/02/2020 a les 21:25

L’aparició d’un centenar d’ocells morts ahir a la carretera C31-b, l’autovia entre Salou i Tarragona va desfermar ahir l’alarma entre diversos conductors que hi passaven a tocar del Complex Educatiu de Tarragona i el polígon sud de la ciutat. Tot i l’alerta, Agents Rurals assegurava ahir que els ocells són estornells i apunten l’atropellament d’un nombrós grup que volava a baixa altura com a causa més probable de l’aparició. D’altra banda, descarten quasi al cent per cent que es tracti d’una mort per contaminació química tot i la proximitat al polígon industrial de Tarragona, segons asseguraven des del cos d’Agents Rurals a Diari Més.

El 112 va rebre quatre trucades sobre l’estranya presència dels ocells morts cap a un quart de sis de la tarda i dotacions de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana i Bombers van fer-hi cap per comprovar els fets. El cos de la policia catalana va confirmar ahir la presència dels ocells i, finalment, els Agents Rurals es van fer càrrec del cas.

Mentrestant, la imatge dels ocells morts corria per les xarxes socials i el GEPEC difonia les imatges al temps que assegurava que alguns testimonis haurien detectat també fortes olors. El grup ecologista feia una crida a la ciutadania a aportar informació sobre l’estrany episodi.