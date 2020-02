Descoberta la placa en honor a l'escultor Julio Antonio

L'acte ha tingut lloc aquest matí de dissabte al Monument als Herois de 1811

Actualitzada 15/02/2020 a les 13:44

Aquest matí l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, acompanyat de la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó; l’alcalde de Móra d’Ebre, Joan Piñol, ciutat natal de Julio Antonio i l’historiador Antonio Salcedo; han descobert una placa amb el nom de Plaça de l’escultor Julio Antonio, situada als peus del Monument als Herois de 1811 de la Rambla Nova.Aquest reconeixement s’ha fet coincidint amb els 101 anys de la mort de l’escultor, el 15 de febrer de 1919 i com a cloenda dels actes del centenari de la seva mort, que va impulsar ara fa un any i mig la Diputació de Tarragona. Avui Ajuntament i Diputació han fet aquesta descoberta que segons ha dit l’alcalde, «ha servit per fer encara més visible la figura de Julio Antonio, rebent el reconeixement que es mereixia per part de la nostra ciutat». Ricomà també ha destacat l’important llegat que va deixar, encara no prou conegut, destacant que «era un geni que hagués tingut una trajectòria brillant, però lamentablement va morir molt jove amb només 30 anys».Després dels parlaments i la descoberta de la placa la Banda Unió Musical de Tarragona ha interpretat El héroe muerto, una peça recuperada de l’Arxiu de la pròpia banda i que el compositor Mariano San Miguel, coetani a l’escultor, va dedicar al monument i a l’artista.