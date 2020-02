S'inaugura l'exposició 'Jvjol i el dibuix' al Col·legi d'Arquitectes

Es podrà visitar fins el 17 d’abril i compta amb la novetat d’obres de l’Arxiu Jujol dels Pallaresos

Actualitzada 13/02/2020 a les 21:07

L’exposició Jvujol i el dibuix es va inaugurar ahir a la tarda al Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) a Tarragona, i es podrà visitar fins al pròxim 17 d’abril de 2020. L’obra ofereix un seguit de dibuixos de l’arquitecte tarragoní i per primer cop s’organitza una mostra àmplia d’aquests dibuixos de Josep Maria Jujol conjuntament amb fons de l’Arxiu Jujol dels Pallaresos i dels fons dipositats a la seu de l’Arxiu Històric del COAC.

L’exposició està formada, en primer lloc, per un seguit d’obres que mostren l’evolució de dos projectes de l’arquitecte, el de Casa Planells, un edifici d’habitatges que Jujol va construir a l’avinguda Diagonal de Barcelona l’any 1924, i el procés de construcció del Cambril de l’Església del Carme de Tarragona, fet que permet veure com era al complet, ja que actualment només es conserva la part exterior. A més, també s’ha exposat una mostra de tres dibuixos de vidrieres a mida natural i una sèrie de 12 il·lustracions de paisatges, sobre el terreny.

Un dels encarregats de presentar l’exposició va ser el fill de l’arquitecte, Josep Maria Jujol, que va defensar que la mostra «és una manera de donar a conèixer i de que es valori que a més d’arquitecte era un artista extraordinari, i amb l’exposició es posa de manifest», i va afegir que «s’hauria d’aconseguir que Tarragona tingués quelcom permanent de la seva obra». Per la seva banda, el president del Col·legi a la demarcació de Tarragona, Joan Tous, va defensar que «per nosaltres Jujol és un arquitecte molt important» i va explicar que «estem col·laborant en l’impuls del Centre Jujol, on hi hauria d’haver l’arxiu i a la vegada ser un centre de referència i promoció del modernisme». Durant la presentació, l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, va expressar la seva admiració per l’arquitecte modernista i va celebrar «que puguem gaudir d’obres seves al territori», i va manifestar la voluntat de l’Ajuntament «perquè es treballi per fer realitat l’Arxiu Jujol a la ciutat».