Proposen fer una festa al Centre Cívic de Torreforta per reclamar la biblioteca

Els veïns del barri de Ponent decideixen en una reunió traslladar les seves demandes al pròxim ple de l’Ajuntament, amb la presentació d’una moció

Actualitzada 13/02/2020 a les 20:57

El Centre Cívic de Torreforta va acollir, ahir dijous a la tarda, una reunió convocada per veïns del barri per abordar la problemàtica de la biblioteca actual, amb danys estructurals, i reclamar el projecte de construcció d’una nova. Manuel Martín Bravo, una de les persones convocants, va informar a aquesta redacció que en el decurs de la trobada es va plantejar la possibilitat de convocar un cap de setmana reivindicatiu en el Centre Cívic, on realitzar activitats festives. «La situació no pot seguir com està actualment», va dir.

En la trobada es va anunciar la presentació d’una moció al pròxim ple de l’Ajuntament, que serà defensada per algun grup municipal, «per saber com està el projecte de construcció de la nova biblioteca, que va ser aprovat fa un parell d’anys, quina partida econòmica es destinarà i en quin moment es troba l’adjudicació de l’obra», va apuntar Martín Bravo. L’únic representant d’un grup municipal present a la reunió va ser Rubén Viñuales, portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament, segons va explicar el portaveu del col·lectiu de veïns. Martín Bravo va lamentar que «ningú més de l’Ajuntament hagi estat present». «Sembla que als polítics no els interessa el nostre barri», va afegir, per apuntar que «tenim la sensació que no ens tenen en compte quan demanem coses per afavorir la cultura al barri».

Per altra banda, Martín Bravo va dir que «l’Ajuntament va enviar un tècnic per estudiar els desperfectes que hi ha a la biblioteca per tal d’arranjar-los, la qual cosa ens sembla bé, però el que demanem és que es faci el projecte de la nova biblioteca que ha d’anar a l’edifici del mercat municipal». Els convocants de la trobada van acordar la creació d’un grup de WhatsApp «per coordinar-nos amb més gent que està interessada en aquesta situació»

Una altra demanda dels veïns és l’aportació de més ordinadors. En aquest context, Martín Bravo va dir que «les dones àrabs han demanat ordinadors, ja que amb els que hi ha no poden ajudar els seus fills en tasques escolars». Els ordinadors «estan obsolets», va afegir.

Un projecte antic

Les obres de construcció de la nova biblioteca del barri, localitzada en un sector de l’edifici del mercat municipal, havien de començar en el decurs del segons semestre del 2019, mentre que la previsió era inaugurar-la aquest any. El pressupost previst a mitjans del 2018 era de 400.000 euros. Aquesta actuació formava part del Pla de Biblioteques 2017-2022 elaborat per l’anterior govern municipal.

Una mostra de la necessitat d’habilitar la nova biblioteca és el defectuós estat de conservació de l’actual, ubicada al Centre Cívic. El passat dia 6 de febrer Diari Més publicava que la biblioteca va patir els efectes de la tempesta Gloria. A causa de la filtració d’aigua de pluja per una de les parets, es van haver de llançar a la brossa prop de dos-cents llibres que hi havia a l’àrea infantil. Des de fa temps, veïns del barri, els mateixos que van organitzar la reunió celebrada ahir, reclamen a l’Ajuntament que posi fi al deteriorament de la instal·lació. Fets com la destrucció de llibres per una filtració d’aigua van accelerar la convocatòria.