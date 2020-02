La URV disposa d'un nou software que analitza les causes d'accidents industrials

Actualitzada 14/02/2020 a les 11:47

La Universitat Rovira i Virgili s'ha dotat d'un nou programa informàtic que permet descobrir les causes d'accidents relacionats amb la seguretat industrial. Es tracta d'un software ideat per una companyia angloamericana, molt usat per empreses i multinacionals del sector químic i també alimentari d'arreu del país. L'any 2018 es va introduir en universitats dels Estats Units i la URV ara també l'incorporarà, com una eina més dins la docència. És la primera d'Europa en tenir-lo. L'accident a Iqoxe preocupa la Universitat.Aquest programa permetrà analitzar aquest i altres escenaris. És intuïtiu i es basa en el mètode científic de causa-efecte, on les interpretacions no hi tenen cabuda. Els universitaris l'utilitzaran a partir del curs vinent.