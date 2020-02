L'IMSS contracta un servei d'àpats per persones amb dificultats socials

Porta diàriament el menjar de tota una jornada a un total de 94 persones majors de 65 anys

Actualitzada 13/02/2020 a les 19:59

L’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) de Tarragona ha contractat un servei de menjar a domicili per a 94 persones majors de 65 anys de la ciutat, que es troben en una situació de vulnerabilitat social, com pot ser la solitud, una discapacitat o dificultats econòmiques. El projecte s’ha adjudicat a SERUNION, S.A.U, companyia amb la qual s’ha firmat un contracte de 2 anys per a la prestació d’aquest servei, amb l’opció de pròrroga de 2 anys més, per un total de 505.729,40 euros, IVA inclòs.

La presidenta de l’IMSS i regidora de l’Ajuntament de Tarragona, Carla Aguilar, explica que «és un bon sistema per abordar aquestes problemàtiques entre la gent gran de la ciutat i, amb aquest, no només soluciones el tema del menjar, sinó que a més, el fet d’anar a casa seva diàriament a dur-los els àpats et permet fer un seguiment de la persona i assegurar-te que tot va bé». Aguilar afegeix que «des de l’IMSS es detecten aquestes problemàtiques i s’estudia si a la persona se li ha de donar aquest servei». L’edil d’En Comú Podem apunta que «hi haurà 94 persones majors de 65 anys que rebran els àpats i ningú es queda fora d’aquest servei, no hi ha llista d’espera». La presidenta de l’IMSS, assenyala també que l’organisme no té els recursos necessaris per dur a terme el servei i que per això s’ha de contractar una empresa externa per realitzar-lo i assegura que és un servei que ja fa temps que existeix, que no és nou d’enguany.

Segons Aguilar, les persones destinatàries estan repartides d’acord amb la distribució de gent gran a la ciutat de Tarragona i, d’aquestes, gairebé 100 persones majors de 65 anys, la majoria són d’edat més avançada i es troben, sobretot, a la Part Baixa i a la zona de l’Eixample.

El preu d’aquest servei d’àpats a domicili és, concretament, de 252.864 euros anuals, i en cas de prorrogar-se la prestació d’aquests 2 anys més, que és el màxim que es pot, seria d’1.011.458 euros.