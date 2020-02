L'aparcament de Corsini serà més econòmic els caps de setmana

Espimsa ha aprovat una tarifa de 0,50 euros l'hora des de les 20 h de divendres

Actualitzada 13/02/2020 a les 08:37

L'aparcament de la plaça Corsini, de titularitat de l'Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals (ESPIMSA), aplicarà una tarifació reduïda de cap de setmana a partir d'aquest divendres 14 de febrer.El Consell d'Administració de l'empresa, reunit el passat dilluns, va acordar aplicar una tarifa de 0,50 euros l'hora durant una franja que anirà dels divendres, a les 20 h, fins a les 8 h dels dilluns.L'aparcament de la plaça Corsini té capacitat per a 324 vehicles i està obert les 24 hores del dia, cada dia de l'any.Aquesta reducció s'afegeix a la bonificació que ofereix actualment l'aparcament situat a sota del Mercat Central, on es poden obtenir fins a dues hores d'aparcament gratuïtes realitzant compres a les diverses parades del mercat.El president d'Espimsa, Dídac Nadal, argumentava les raons per la reducció de les tarifes: «Aquesta mesura pretén aportar una solució al problema d'aparcament que pateix la ciutat, especialment la zona del centre i, d'aquesta manera, contribuir a la dinamització comercial de l'entorn del Mercat Central».