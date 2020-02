Durant el registre del domicili s'han intervingut 1.500 euros en efectiu, una vintena de mòbils i un patinet elèctric

Un detingut per tràfic de drogues és el balanç de l'operatiu que aquest dijous al matí han realitzat conjuntament la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra a la Part Alta de Tarragona.L'operatiu contra la salut pública s'emmarca en el dispositiu denominat Vibio, que també inclou el patrullatge conjunt dels dos cossos per la zona.En l'actuació d'avui, al detingut se li ha intervingut al seu domicili un total de 1.500 euros en efectiu i diversos tipus de substàncies com marihuana i haixix. També s'han intervingut joies, una vintena de telèfons mòbils i un patinet elèctric.Segons apunten fonts policials, aquesta és la vuitena intervenció sobre qüestions de salut pública que finalitza amb detinguts a la Part Alta.