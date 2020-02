Tarragona xifra en més de 600.000 euros els danys causats pel temporal Gloria

En aquest sentit, el conseller de Territori, Xavi Puig, ha afirmat que l'Ajuntament, les entitats i la ciutadania s'han «implicat a fons» i que «ara cal que ho facin les administracions de rang superior». «Cal que tots plegats fem una reflexió: les ciutats només tenen futur si són sostenibles», ha afegit Puig.La reparació de les platges tindrà un cost de 324.482 euros. Aquest import inclou la consolidació de l'escullera del Miracle; la reparació del mur de contenció de la Savinosa, la reparació dels accessos a la platja dels Capellans, la reparació de la rampa de la zona del club nàutic de la Llarga, la reparació de la guingueta, de les rampes i escales de la zona de restaurants, i la neteja d'algues. També inclou l'arranjament del pont de la platja de La Mora i la neteja i reparació del canal, entre altres treballs.La reposició del mobiliari malmès com ara papereres, passarel·les, dutxes, neteja i tractament de residus orgànics i inorgànics costarà 95.927 euros. A més, l'Ajuntament preveu que caldrà invertir 52.775 euros per reparar els edificis i instal·lacions municipals, i 150.000 euros més a refer els caminals del parc fluvial del Francolí i a replantar la trentena d'arbres malmesos per la força del vent.