La CUP proposa impulsar un Mercat de Pagès a la Plaça dels Carros

La formació creu que seria una bona eina per ajudar a la revitalització del Barri del Port

Actualitzada 13/02/2020 a les 16:21

La formació cupaire considera que la Plaça dels Carros és un dels punts neuràlgics del barri que podria esdevenir «dinamitzador» acollint «fires de tota mena, actes lúdics i culturals, així com disposant d’un parc infantil en condicions». És per això que la CUP el considera un espai idoni per poder albergar un Mercat de Pagès, «un espai públic on els productors i productores, i les persones que elaboren artesanalment aliments van, de forma regular, a vendre els seus productes directament als consumidors i consumidores en parades desmuntables», ha explicat Laia Estrada.La portaveu de la CUP defensa que ubicar a la Plaça dels Carros un mercadet on es pugui comprar aliments, sense intermediaris, beneficiaria al veïnat «d’un barri on cada vegada hi ha menys botigues» i alhora «podria generar una nova centralitat per afavorir la seva revitalització a partir de l’oferta de productes frescos, de qualitat i de proximitat».En aquest sentit, la consellera Eva Miguel ha recordat que el mandat anterior, gràcies a la lluita veïnal per «un barri digne» totes les formacions polítiques van adquirir compromisos per revertir la degradació del Barri del Port. La realitat, segons la cupaire, és que «han passat molts mesos i hi ha hagut un canvi de govern, però la situació al barri segueix sent pràcticament la mateixa».Miguel assegura que la degradació de l’espai públic del Barri del Port «ha comportat que aquest sigui cada vegada menys gaudit i transitat» alhora que «cada cop més pisos es buiden i més establiments tanquen les seves persianes». Per això, les mancances i problemàtiques que viu la Part Baixa de Tarragona, expressades tant per veïns i veïnes, fan evident la necessitat d’impulsar «propostes que tornin a omplir de vida les places i els carrers de la Part Baixa, i que aquesta torni a bategar», com és el cas del Mercat de Pagès.Així doncs, la CUP entén la proposta del Mercat de Pagès a la Plaça dels Carros com una iniciativa que cal encarregar a ESPIMSA però que l’Ajuntament ha de fer-se seva, des d’una lògica de servei públic que beneficiï a la petita pagesia del territori i, alhora, que revitalitzi el Barri del Port. Caldrà, doncs, que per tal de facilitar l’èxit del Mercat de Pagès s’ajudi els paradistes els primers mesos per aconseguir-ne la consolidació, «tant bonificant les taxes que hauran de pagar o bé organitzar actes lúdics que promoguin l’assistència al mercadet, com realitzant una bona campanya comunicativa i de difusió prèvia».