La comparsa Cayo Largo celebrarà el 25è aniversari a ritme de rock

Actualitzada 12/02/2020 a les 20:49

L’edició d’enguany del Carnaval de Tarragona suposa una data força especial per a la comparsa Cayo Largo, que celebra el seu 25è aniversari i és una de les més veteranes. Els seus orígens es troben en un pub del mateix nom que en la dècada dels anys noranta va ser un dels recintes d’oci més populars en la nit de Tarragona. L’establiment del Port Esportiu va decidir participar de manera activa en el Carnaval i la seva primera sortida a la rua va produir-se en l’edició de 1995. El seu president, Edu Álvarez, va manifestar ahir dimecres a aquesta redacció que «el pub era el nostre punt de trobada i, quan va tancar, vam decidir mantenir el nom per la vinculació que hi vam tenir i pel fet que van continuar amb la comparsa la mateixa gent».

Álvarez va dir que, actualment, «és una comparsa molt familiar, ja que organitzem altres activitats al marge del Carnaval i fem trobades periòdiques». Aquest any participaran en la rua 55 persones. «Hem decidit trencar amb les disfresses i coreografies que havíem fet darrerament i, en certa manera, tornem als inicis, treballant amb materials reciclats o que ja han estat utilitzades». Per aquest mateix motiu, «aquest any volem fer una cosa més dura i ens inspirem en el rock», va dir el president de la comparsa, qui va remarcar que el nostre objectiu és «passar-ho bé i quedar entre els quinze primers per poder participar en la Rua de Lluïment i, d’aquesta manera, aprofitar més el Carnaval».

En els vint-i-cinc anys d’existència la comparsa ha evolucionat, com també ho ha fet el Carnaval. Álvarez considera que «ha fet un salt espectacular, però és desconegut fora del Camp de Tarragona». El president de Cayo Largo considera que les comparses i l’Ajuntament «haurien de buscar una manera per donar-lo a conèixer més enllà del nostre territori». «S’hauria de fer una tasca de difusió», va apuntar. En aquest, Álvarez va celebrar que aquest any s’incorpora al Carnaval la comparsa La màgia d’un poble, de les Cabanyes, una petita població de l’Alt Penedès de 900 habitants. «Pot contribuir a fer més gran el nostre Carnaval», va dir, per recordar que «hi ha comparses de Tarragona que participen en rues de pobles com Constantí o el Morell».

Cayo Largo celebrarà el 25è aniversari amb una festa que farà a la conclusió de la Rua de Lluïment que se celebrarà el pròxim 23 de febrer, tot i que Álvarez no va detallar el contingut «perquè és una sorpresa».