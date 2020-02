Investigaran l'ADN del caragol de la Muralla per conèixer el seu origen

El regidor Hermán Pinedo fa referència a una hipòtesi que estableix que l’animal va arribar a Tarragona en època romana

L’Ajuntament de Tarragona encarregarà l’estudi de l’ADN del caragol que habita a la Muralla romana i que seria endèmic de la Serra de Tramuntana, a l’illa de Mallorca. Així ho va anunciar el regidor de Patrimoni, Hermán Pinedo, a la finalització de la reunió del Consell Assessor de Patrimoni Històric. Pinedo va manifestar que «la investigació també tractarà d’establir si el caragol va arribar a Tarragona en època romana». El regidor va recordar que la de la Muralla és una colònia «única a la península Ibèrica i, a més de Tarragona, en tot el planeta només es troba a Mallorca». Pinedo va afegir que aquesta espècie de gasteròpode no és l’únic animal establert en el monument. «Hi ha un escorpí petit i de color negre que és endèmic de la Muralla i, com el caragol, es tracta d’una espècie protegida», va dir

El Consell Assessor de Patrimoni Històric, va abordar diverses temàtiques, en presència de representants dels grups polítics de l’Ajuntament i d’entitats vinculades a la recerca i a la protecció dels monuments com l’Arquebisbat o la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. Un dels temes estrella de la reunió, a més del protagonisme que va tenir el caragol de les Balears, va ser l’estat de l’Amfiteatre. Pinedo va anunciar que el festival de reconstrucció històrica Tarraco Viva no es farà en aquest monument i que ja es disposa d’un espai alternatiu a la Part Alta, però no va avançar de quin es tracta. El regidor va assegurar que «l’accés a les grades de l’Amfiteatre seguirà tancat fins que no es pugui garantir al cent per cent la seguretat dels visitants» i va assegurar que «no serà accessible ni a l’estiu».

Pinedo va afirmar que «sabem què farem a l’Amfiteatre, però no quan». El regidor va dirigir la seva crítica «als departaments de Contractació i Personal» per què, segons va dir, «no van al ritme d’altres i cal agilitzar-los». El motiu apuntat per Pinedo és la «falta de musculatura, perquè s’han anat buidant de personal». El regidor va insistir a dir que «no hi ha data prevista» per la reobertura de l’Amfiteatre a les visites, i, pel que fa a l’inici d’obres, que «no sabem quan començaran, però espero que sigui abans que acabi l’hivern».

Per altra banda, Pinedo va anunciar la voluntat del govern municipal d’iniciar «un procés participatiu» perquè experts i la ciutadania pugui decidir el futur de les grades de les Voltes de Sedassos. L’objectiu és «trobar una funcionalitat acordada a les escales i a la plaça». A més, el regidor va anunciar que es retirarà la barana de les Escales d’Arboç i que es buscarà una alternativa per facilitar el desplaçament.

Crítiques del PSC i de la CUP

A la finalització de la reunió, les regidores del PSC i de la CUP, Begoña Floria i Eva Miguel, van criticar les formes com es va convocar el consell assessor i la pràctica política de Pinedo al capdavant de l’àrea de Patrimoni. Floria, va dir que el temps ha demostrat que «el tancament de l’Amfiteatre va ser precipitat» i que «la notícia va fer molt de mal a la marca de la ciutat». Pinedo «mostra la seva incapacitat en la gestió del patrimoni». «No ho dic com a persona», va matisar. L’exregidora de Patrimoni va afegir que «els problemes segueixen sent els mateixos, entenc que els tempus no són fàcils, però s’ha d’entendre que és un tema troncal a Tarragona». La regidora socialista va expresar la seva «sorpresa» pel fet que «ens van convocar a la comissió sense tenir l’ordre del dia i, per tant, hem anat sense saber el contingut».

En termes similars es va expressar Eva Miguel. La regidora va dir que estava «molesta per com s’ha convocat la comissió» i va denunciar «falta de transparència». Miguel va comentar que, en el decurs de la reunió, «hem preguntat sobre la creació de la Taula de Gestió del Patrimoni, acordada amb la Generalitat el passat desembre, i la resposta ha estat vaga, que s’estaven estudiant els mecanismesper fer-la».