Cinquanta fotografies «per fer reflexionar» sobre la importància del Delta de l'Ebre

Estudi Perdomo impulsa l'acció 'I ara què?' de la mà de 20 artistes i fotògrafs locals

Actualitzada 12/02/2020 a les 19:31

Al carrer del Vidre de la Part Alta es troba Estudi Perdomo, un laboratori fotogràfic dirigit a artistes i professionals de la fotografia, iniciativa de Rubén Perdomo. Però aquest entusiasta de la fotografia ha impulsat diversos projectes per visibilitzar, donar suport i reivindicar el talent artístic de Tarragona. El projecte Photo KM 0 n'és un exemple, cada mes i durant tot l'any s'exposa el treball fotogràfic d'algun artista de la ciutat.I com que l'actualitat i la fotografia van de la mà, Perdomo ha decidit engegar un altre projecte fotogràfic per conscienciar sobre la fragilitat del Delta de l'Ebre, un problema agreujat per culpa del temporal Gloria que va devastar les Terres de l'Ebre, anomenat 'I ara què?'.Els 12 artistes que formen part del projecte Photo KM 0, i tres fotògrafs ebrencs, Agustí Descàrrega, Jordi Alus i Alex Garcia, exposaran aquest divendres, 50 fotografies del paisatge ebrenc abans del temporal, en algunes de les instal·lacions situades a la platja de la Bassa de l'Arena a Deltebre que han aconseguit sobreviure al desastre viscut el passat mes de gener.Rubén Perdomo explica a Diari Més que aquesta és una acció que pretén «sensibilitzar» a les persones sobre la importància d'un paratge natural i tan ric com el Delta de l'Ebre. «De moment farem aquesta acció divendres, però ens agradaria mantenir-la durant tot el cap de setmana», explica. Tots els artistes que protagonitzen Photo KM 0 s'han sumat a la iniciativa de Perdomo, una mostra més que reafirma que la «fotografia està feta per fer reflexionar».En total s'exposaran 50 fotografies, 50 punts de vista diferents i únics a través de la mirada d'onze fotògrafs tarragonins: Dolors Ayxendri, Miguel Barnús, Pep Escoda, Ramon Cornadó, Ram Giner, Verònica Moragas, Nani Nolla, Joan Otazu, David Oliete, Lucia Perera, Laura Rodríguez, Cristina Serra, Montse Riera, Josefina Rion, Alba Rodríguez i el mateix Rubén Perdomo. L'únic artista de Photo KM 0 que hi falta és el fotògraf Lluc Queralt, que es troba fora de viatge i li ha resultat impossible participar-hi.Amb aquesta iniciativa Rubén Perdomo torna a mostrar que el talent artístic de la ciutat de Tarragona està més viu que mai, i que no només serveix per ser observat, també serveix «per fer reflexionar».