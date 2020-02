El teatre de l'institut s'ha fet gran

Tornavís Teatre, la companyia sorgida de l’institut Martí i Franquès de Tarragona, celebra 10 anys de vida

Actualitzada 12/02/2020 a les 20:02

Tornavís Teatre té la seve gènesi en la generació de joves que van acabar l’institut l’any 2011. Concretament, estudiants de l’ins Martí i Franquès, que havien format part de la companyia escolar, Vis de Vanadi, i tenien ganes de seguir fent teatre més enllà de l’institut. «Per això es va escollir un nom que fes alusió a Vis de Vanadi i també a les ganes de tornar a viure totes aquestes experiències teatrals. D’aquí va sortir el Tornavís», explica Júlia Abelló, membre de la companyia.

Des de llavors han passat ja deu anys, i la formació està plenament consolidada a la ciutat de Tarragona. La integren una vintena de persones que aquest 2020 s’han proposat celebrar aquest desè aniversari oferint a la ciutat una dosi extra de teatre: «Hem decidit ser ambiciosos i oferir deu accions teatrals al llarg de l’any, que se sumaran a la representació que cada any fem en el marc de la Mostra de Teatre Jove», detalla Abelló. Aquestes deu accions, expliquen, aniran vinculades a sengles entitats locals, i tindran un rerefons de caire crític.

Precisament l’esperit crític i les temàtiques de caràcter social han esdevingut emblemes de la companyia. El punt d’inflexió, detalla la Júlia, va tenir lloc fa uns cinc anys, quan van representar l’obra No parlis amb estranys, d’Helena Tornero: «és un text que parla sobre la Guerra Civil i totes les coses que han quedat amagades, que ja no es volen parlar. Ens va agradar moltíssim, i a partir de llavors la companyia va fer un canvi brusc cap a les obres de temàtica social».

La companyia manté la seu a l’institut Martí Franquès, i per la seva direcció hi han passat noms com Eloi Isern, Marc Rocamora, Marc Piñol, Mariona Garcia i Farners Rubio, que n’és l’actual directora. Són totes aquestes persones, assenyala la Júlia, les que, amb les seves aportacions, han fet créixer els actors en aquests deu anys de vida.

Les representacions de celebració del 10è aniversari de Tornavís Teatre ja han arrencat aquest passat mes de gener, amb un muntatge dedicat a la depressió, en què van comptar amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia. Les pròximes actuacions seran el 21 de febrer, en què oferiran l’acció El NO Congrés de la Llengua Catalana, a l’Antiga Audència, i en col·laboració amb l’Escola de Lletres, i l’1 de març, en què Tornavís reflexionarà sobre els desnonaments amb L’asfíxia immobiliària, un treball elaborat amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Tarragona. Aquest mateix mes de març també oferiran una acció amb motiu del Dia Internacional de la Dona, en la qual reflexionaran sobre els problemes de gènere des de les perspectives de diverses generacions de dones, i ho faran en col·laboració amb la Plataforma 8 de març.

Totes les actuacions programades per aquest desè aniversari s’agrupen sota l’epígraf 10 anys, 10 accions, són gratuïtes i obertes a tothom, i el calendari de la resta de l’any es pot seguir a través de les xarxes socials de la companyia.