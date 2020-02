El PSC proposa que el límit de velocitat als carrers del centre de Tarragona sigui de 30 km/h

La moció socialista reclama crear Zones de Baixes Emissions i reduir fins als 20 km/h la velocitat als «punts negres ambientals»

Actualitzada 13/02/2020 a les 12:25

El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Tarragona ha anunciat aquest dijous la presentació d'una moció per la creació de Zones de Baixes Emissions a la ciutat. Els socialistes expliquen que per complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, el Ministeri per a la Transició Ecològica farà que Tarragona hagi de reduir les emissions abans del 2023.Una de les mesures que els socialistes proposen per aconseguir complir amb aquests objectius és la reducció de la velocitat als carrers de l'interior de la ciutat, fins als 30 km/h, «i fins als 20 km/h als punts negres ambientals».«Volem una Tarragona líder en mobilitat urbana sostenible», apunten des del PSC, per a qui les Zones de Baixes Emissions s'haurien de designar amb la realització d'un mapa de la contaminació ambiental dels espais públics. La portaveu socialista, Sandra Ramos, afegia que, «hem de descongestionar el nucli de la ciutat dels automòbils de combustió interna, potenciant el transport públic gratuït i els vehicles sense emissions».Pels socialistes, la reducció de velocitat comportarà la «pacificació» del centre de Tarragona, «que permetrà ampliar els espais pels vianants i les zones verdes, i també pels patinets elèctrics i les bicicletes».