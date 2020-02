El consistori substituirà les deixalleries mòbils obertes per tancades

N’hi ha una amb un educador, però les que no tenen vigilància presenten diversos problemes

El govern vol canviar les 4 de les 5 deixalleries mòbils de la ciutat que no compten amb la presència d’un educador, que assessora i vigila, i que estan obertes, per unes de noves i tancades, per tal que no es pugui accedir a l’interior i s’hagin de llençar els residus des d’unes obertures que hi haurà fora dels contenidors. El govern prendrà aquesta mesura perquè el fet que ningú controli el correcte funcionament d’aquestes provoca diversos problemes. En primer lloc, segons el regidor de l’àrea de Neteja, Jordi Fortuny, «hi ha persones al voltant de les deixalleries que sostreuen els residus i ho remenen tot», de manera que es queden amb el que els interessa i el que no ho llencen en abocadors incontrolats, fora dels contenidors o en altres llocs no habilitats. Aquestes persones perjudiquen la bona feina duta a terme prèviament pels ciutadans i, a la vegada, dificulten la feina dels operaris de neteja d’FCC, que tenen l’«obligació contractual» de separar-ho i gestionar-ho a la planta de tractament corresponent. Finalment, també provoca que quedin residus mal posats dins la caixa que, en alguns casos, impossibiliten el pas dels usuaris.

El consistori, tot i que no vol canviar el servei perquè «serveix per acostar i facilitar la recollida selectiva de residus especials als ciutadans», diu Fortuny, sí que contempla substituir aquestes deixalleries obertes sense vigilància que, a més, són molt velles. Per tal de fer aquest canvi de manera progressiva, el govern va demanar el passat mes de juliol una subvenció a l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya i, el mes de desembre, van saber que rebrien el 100% de finançament per comprar dues deixalleries mòbils tancades. Segons l’edil d’Esquerra Republicana, s’està preparant el contracte de subministrament i es preveu que surti a licitació durant aquest 2020.