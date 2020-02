IQOXE planteja un ERO temporal durant un any que afectaria tota la plantilla

Martín ha concretat que un ERO temporal d'aquestes característiques no implica que tota la plantilla es quedi sense feina durant un any, sinó que la companyia triarà la durada i el nombre de persones que acomiadarà temporalment. Fins i tot podrien ser resolucions contractuals rotatòries, ha indicat. Amb tot CCOO ha recordat que «fa només un mes que el conseller delegat d’IQOXE va assegurar que es mantindria l’ocupació de la planta».Per Martín, la decisió no té «cap sentit» empresarial perquè a dia d'avui «tota la plantilla està treballant» en tasques de revisió i manteniment de la maquinària, i en la posada a punt de tots els elements per tornar arrencar la producció. Aproximadament són més d'un centenar d'empleats d'IQOXE, més un altre centenar d'empreses auxiliars. De fet, des de la química han reconegut que volen tornar a produir òxid d'etilè a finals de març.Un dels aspectes que neguiteja els representants dels treballadors és que IQOXE presentaria l'ERO temporal al·legant «causa de força major», fet que li permetria evitar una negociació amb els sindicats. Tot i això, la Generalitat l'hauria d'acceptar, un extrem que Martín ha posat en dubte. En la seva opinió amb l'explosió no es donen els supòsits per aplicar aquesta figura, sinó que caldria, per exemple, un fenomen meteorològic molt potent que impedís l'activitat de la planta durant molt temps.El representant sindical ha assegurat que no entenen ni comparteixen les intencions d'IQOXE i que batallaran perquè no s'apliqui.