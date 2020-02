Un caragol endèmic de Mallorca colonitza la Muralla i la Catedral

L’àrea de Patrimoni Històric de l’Ajuntament comptabilitza la presència d’almenys 1.287 individus de l’espècie ‘Allognathus’

Actualitzada 11/02/2020 a les 19:58

Un caragol endèmic del vessant nord de la Serra de Tramuntana, a l’illa de Mallorca, ha establert una colònia a la Muralla romana, la Catedral i diversos indrets de la Part Alta. L’àrea de Patrimoni Històric de l’Ajuntament va informar ahir dimarts a aquesta redacció que s’han comptat fins a 1.287 individus. El consistori tarragoní a encarregat un estudi a Medigraphic, empresa especialitzada en el sector del mediambient, amb la finalitat d’estudiar les característiques de la que és, probablement, l’única població del gènere Allognathus a la península Ibèrica. Es tracta d’un petit caragol de la família taxonòmica Helicidae. Es desconeix com el caragol va arribar a Tarragona des de la Serra de Tramuntana i es va instal·lar, preferentment, a la Muralla, un espai que li és propici, ja que habita en espais rocosos. L’hàbitat natural d’aquesta espècie és una franja costanera de 30,8 hectàrees, localitzada entre el Port de Sóller i la Cala Sant Vicenç.

La Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa defineix el seu estat de conservació com a espècie amb preocupació menor, a causa de la seva població estable. D’altra banda, el llibre vermell dels invertebrats d’Espanya el cataloga com a «vulnerable».

Es farà un informe

Diari Més ha pogut saber que l’encàrrec a Medigraphic té, entre altres objectius, «realitzar una diagnosi de l’estat d’aquesta espècie al nucli antic de Tarragona i estudiar si en aquest entorn urbà hi ha altres espècies introduïdes per l’home». Els especialistes redactaran un primer informe sobre la gestió i protecció de l’espècie i, en funció dels resultats, l’Ajuntament «tractarà d’involucrar a les diferents administracions responsables de la conservació i protecció d’aquest caragol de les Balears». L’Ajuntament va informar que, «donat el nombre d’individus, el fet que la localització és molt restringida i que l’hàbitat és susceptible de patir canvis, s’ha posat de manifest que és important activar la classificació referent a l’estatus d’aquesta espècie, així com el seu grau de protecció». En el decurs d’aquest any es durà a terme una segona fase de l’estudi. La intenció serà «poder determinar quan i com van arribar a la nostra ciutat, quines espècies estan presents i quina relació històrica tenen amb la Muralla i la Catedral», va indicar l’Ajuntament.

L’aparell bucal del caragol del gènere Allognathus va evolucionar en un òrgan anomenat ràdula. En ella es troben els denticles, unes estructures que serveixen per a raspar el substrat rocós amb la finalitat d’extreure el material vegetal adherit a ell. Els tècnics estudiaran si aquest fet pot tenir alguna mena d’afectació en els carreus de la Muralla.