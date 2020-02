Roben amb violència a una tenda d'estètica a Prat de la Riba de Tarragona

Actualitzada 12/02/2020 a les 09:25

Un home de 42 anys va irrompre amb violència a la tenda Esthetics&Wellness, al número 8 del carrer Prat de la Riba de Tarragona, a les 16.10 hores de la tarda de dilluns i, després d’intimidar a la treballadora, es va emportar un sobre que contenia 1.500 euros.

El lladre, de nacionalitat espanyola, va ser detingut pels Mossos d’Esquadra tres quarts d’hora després dels fets als voltants del mateix carrer on va cometre el delicte, gràcies a la descripció de la vestimenta que la treballadora de la botiga d’estètica i bellesa, de tan sols 18 anys segons fonts dels Mossos d’Esquadra, va facilitar als agents de seguretat en trucar al 112.

L’home que no anava armat, hauria trucat al timbre de la porta de la tenda i en veure que no l’obrien l’hauria forçat fins a aconseguir el seu objectiu i, un cop a dins, va agafar pels braços a la jove dependenta, amb crits i violència, que es va veure obligada a donar-li el sobre amb els diners.

El detingut per un delicte de robatori amb violència té diversos antecedents per delictes semblants, com ara furts, robatoris i danys a les seves víctimes.El lladre va passar ahir al matí a disposició judicial a l’audiència provincial de Tarragona.