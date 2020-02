Actualitzada 12/02/2020 a les 09:16

«Mai hi haurà seguretat completa a les empreses químiques», va assegurar ahir Antonio Teruel, veí de Bonavista, tot just abans de començar la tercera i última manifestació conjunta entre els veïns del barri de Ponent i els de la Canonja per exigir, precisament, més seguretat al complex petroquímic i als municipis pròxims així com una millor informació i gestió de la situació d’emergència en cas d’accident. Teruel va explicar que ha treballat durant 40 anys en gairebé totes les empreses químiques.

Gairebé un mes després de l’explosió de la planta d’IQOXE, alguns veïns encara creuen que sortir al carrer és indispensable. «La inseguretat que vam viure aquell dia, afegida al fet que no ens van avisar en cap moment de què passava, va fer que passéssim molta por. Hem de seguir, hem de fer pressió fins que s’ho prenguin seriosament», va defensar Maria José Ramírez veïna de Bonavista també. Un altre habitant del barri de Ponent, José Maria Garcia, va reclamar que «un cop s’aixequi el secret de sumari, que expliquin què va passar i perquè, que es coneguin les deficiències que van provocar l’explosió». Garcia va afegir que «els que vivim aquí al costat hem de saber que fer en una situació així, que canviïn el sistema si cal, però que la gent sàpiga que ha de fer en tot moment».

La manifestació va sortir de la plaça de la Constitució de Bonavista a les 18.15 hores, encapçalada per un cartell en què s’hi podia llegir «Exigim més seguretat, volem respostes». La marxa, com en les anteriors ocasions, va tallar la carretera N-340 fins a arribar a l’entrada d’IQOXE, on els manifestants van fer sonar xiulets i trompetes, simulant les sirenes que no van sonar quan ho haurien d’haver fet, i van cridar lemes com «Química que calla, química que mata» o «On és la seguretat».

A diferència de les manifestacions anteriors, aquesta va continuar cap al municipi de la Canonja, on els veïns no van fer la marxa fins a IQOXE i van esperar els que venien de Bonavista al Castell de Masricart. Prop de 80 habitants de la Canonja van ser els que van rebre entre aplaudiments els que ja havien caminat uns quants quilòmetres i es van unir a la marxa que va arribar fins a la porta de l’Ajuntament de la Canonja.

Un cop davant del consistori, la presidenta de l’Associació de Veïns de Bonavista, Loli Gutiérrez, i la presidenta de l’entitat ambiental Canonja 3, Iris Cobacho, en representació dels veïns del poble, van llegir el manifest. Per la seva banda, Gutiérrez va començar encoratjant als assistents a formar part de la manifestació unitària organitzada pels sindicats el pròxim dimecres 19 de febrer a Tarragona. La presidenta de l’entitat veïnal també va assegurar que «no abandonarem aquesta lluita que és de tots i totes», i va explicar que la manifestació d’ahir acabava davant l’Ajuntament de la Canonja «en solidaritat als veïns i amics» de la població perquè «ens han donat suport des del primer moment en les nostres convocatòries».

En el seu torn, Cobacho va agrair l’activisme de l’AVV Bonavista des del primer moment i va assegurar que «estem molt contents d’haver pogut acompanyar-vos en totes les mobilitzacions». En nom dels veïns, Cobacho va lamentar que «ens sentim desprotegits i poc informats». A més, la presidenta de l’entitat Canonja 3 va assegurar també que «el fet que no sonessin les sirenes ha fet que perdem la confiança en els sistemes d’emergència i hauria de ser una mesura preventiva». Finalment, Cobacho va demanar dues coses: «Que es faci el possible perquè no torni a passar i que si torna a passar s’actuï d’una manera diferent».