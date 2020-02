La Congregació de Senyores de la Soledat seguirà sent de dones

La priora, María Dolores Nolla, afirma que, «jurídicament i canònicament, seguim tal com estàvem», després del canvi d’estatuts de la Sang

Actualitzada 11/02/2020 a les 21:11

María Dolores Nolla, priora de la Congregació de Senyores de la Soledat, va manifestar ahir dimarts a aquesta redacció que, «jurídicament i canònicament, seguim tal com estàvem», amb relació a la decisió presa el passat dilluns per junta extraordinària de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, de modificar els estatuts per permetre la incorporació de dones. Nolla va dir al respecte que «no tenim opinió» i que «és una qüestió estrictament personal dels senyors de la Sang».

Nolla va recordar que el màxim responsable de les dues congregacions «és la mateixa persona, que en el nostre cas és el president i, en el d’ells, el prefecte». «L’any 1876 el bisbe Bonet va aprovar uns estatuts que deien que les dues congregacions tindria un cap comú», va dir la priora.

L’estructura «manté una relació idèntica i la nostra congregació es manté fusionada amb la mixta», va apuntar Nolla, qui va subratllar que la Congregació de Senyores de la Soledat «són les dones de la Sang» i que «tot seguirà com fins ara, amb els mateixos drets». Amb relació a l’afectació que pot derivar-se del canvi d’estatuts, la priora va dir que «ja veurem com evoluciona», per afegir que «dins de la Soledat, no contemplem cap problema». «Tenim 1.122 congregants i la nostra és la congregació més nombrosa de Tarragona», va recalcar Nolla.

Fortuny: «Vam anar de cara»

Josep Maria Fortuny va ser sotsprefecte de la Sang durant dotze anys, fins que el prefecte va cessar la junta directiva. El principal motiu va ser la defensa de la incorporació de la dona a la seva congregació. Ahir, Fortuny va manifestar a Diari Més que «estic content perquè un arquebisbe ha decidit donar una solució» a una qüestió que, en el seu moment, va generar una forta polèmica». «Com a junta que vam ser, estem satisfets –per l’aprovació del canvi d’estatus– perquè s’ha demostrat que nosaltres no érem cap problema».

Fortuny va recordar que, a causa de les discrepàncies sorgides amb l’Arquebisbat el 2015, «molta gent es va enemistar i es van tirar moltes mentides a sobre nostre, però el temps ens ha donat la raó». «El nostre gran error com a junta va ser anar de cara, i no me’n penedeixo», va recalcar.

Fortuny va indicar que, històricament, «homes i dones sempre havíem anat junts i l’arquebisbe Lluís Martínez Sistach va demanar un informe i va dir que a Roma s’havia trobat un document que especificava que només hi havia una congregació».

Per altra banda, l’exsotsprefecte va dir que la incorporació de la dona permetrà «recuperar el nombre de congregants, perquè qui té creences no l’importa a quina congregació està». «El que sí és un problema és el que passa a la nostra, on el fill i la filla no poden anar junts», va destacar, «mentre que en altres tota la família surt junta en les processons». «Mai havíem tingut tan pocs congregants com ara», va subratllar Fortuny, qui va comentar que la incorporació de la dona «pot ser molt positiva». «N’hi ha que m’han dit que es volen incorporar a la Sang, i ara ho podran fer», va ressaltar Fortuny.