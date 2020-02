L'Ajuntament de Tarragona mantindrà tancat l'amfiteatre com a mínim fins l'estiu

Actualitzada 12/02/2020 a les 14:19

L'amfiteatre de Tarragona continuarà tancat al públic, com a mínim, fins l'estiu. És una de les explicacions que ha donat aquest dimecres el conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo, en la primera reunió del Consell Assessor de Patrimoni de la ciutat d'aquesta legislatura. Pinedo ha lamentat la manca de personal al departament de contractació del consistori, fet que endarrereix l'inici de les obres de reforma. Uns treballs que el conseller espera que comencin «abans d'acabar l'hivern».A banda, ha apuntat que enguany l'Ajuntament aportarà uns 400.000 euros per fer obres a la muralla romana, una xifra similar a la que invertirà la Generalitat. També ha avançat que demanaran una subvenció a l'Estat per millorar l'accessibilitat al Fòrum local.