Els Advocats de Defensa Animal de Tarragona aconsegueixen la primera sentència contra maltractament

Un jutjat de Tarragona ha condemnat per delicte lleu un home que va colpejar dos cadells al Camp de Mart el 2018

Actualitzada 12/02/2020 a les 11:45

El cas de Shaitan

El mes de març de 2018, un veí de Tarragona, Amadeo F.G., va ser identificat pels Mossos d'Esquadra per haver estat colpejant de manera molt agressiva dos cadells de tres mesos que duia amb corretja pel Camp de Mart. L'home, a més, es va mostrar agressiu amb les persones que li recriminaven el tracte que donava als dos gossos.Celebrat el judici al jutjat d'Instrucció núm. 1 de Tarragona, finalment l'home ha estat condemnat per dos delictes lleus de maltractament animal a una pena de tres mesos de multa amb el pagament de 5 euros diaris per cadascun dels delictes. La condemna estableix també una pena d'un dia de privació de llibertat per cada dues quotes de multa no satisfetes, així com la inhabilitació especial per a tenir animals durant sis mesos.Aquesta és una condemna petita, per un delicte considerat lleu i que es pot recórrer a l'Audiència Provincial, però es tracta també de la primera condemna que aconsegueix amb l'ADAT personada com acusació popular.Aquest col·lectiu, a través de les seves xarxes socials, ha destacat al sentit de la sentència i també ha valorat positivament que la jutgessa hagi atès la petició dels advocats perquè es tractés com a dos delictes individualitzats, un per a cada cadell.ADAT està també personada en el cas de Shaitan, on uns agents de la Policia Local de Calafell van matar a trets un gos de raça rotwailer a la urbanització Valdemar de Segur de Calafell el mes de gener de l'any passat. Els advocats també es van personar com acusació popular en considerar que els fets poden ser constitutius d’un presumpte delicte de maltractament animal.