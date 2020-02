El judici pels 'falsos' becaris de la URV se celebrarà el pròxim novembre

El jutjat ha enviat la notificació a la universitat i als 201 estudiants inspeccionats el maig de 2018

Actualitzada 12/02/2020 a les 14:59

«Les diferències de criteri rauen en el fet que la Inspecció de Treball considera que els becaris no estarien formant-se, perquè les tasques atribuïdes tenen poc a veure amb el seu ensenyament i que, per tant, estarien realitzant tasques no formatives i properes a activitats laborals.

En canvi, des de les Universitats, en general, i des de la URV, en particular, es recorda que dos reials decrets (el 1791/2010 i el 592/2014) habiliten i reconeixen les pràctiques extracurriculars com a estratègies formatives. En el marc dels plans d'estudi derivats del Pla Bolonya es reclama una formació global i integral de l'estudiant amb l'objectiu de facilitar la seva inserció al món laboral i aquestes beques tenien la missió d'ajudar a preparar els estudiants amb aquesta finalitat.

Pel que fa a les tasques dels becaris, des de la URV es defensa que els estudiants en cap cas realitzen funcions estructurals ni tenen la dedicació ni l'exigència pròpies d'una activitat laboral, ans al contrari; i que gràcies a les beques de col·laboració, han millorat en l'àmbit competencial.

Des que es va obrir aquesta campanya d'inspeccions, diverses universitats han estat investigades i ja hi ha una sentència. El Jutjat del Social Número 7 de Madrid va desestimar íntegrament la demanda de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) contra la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), i va confirmar la plena legalitat de les pràctiques extracurriculars d'aquesta universitat».

El Jutjat Social núm. 2 de Tarragona ha notificat simultàniament a la URV i a 201 alumnes, la data de l'11 de novembre de 2020, per a la celebració del judici per la demanda presentada per inspecció de Treball perquè considerava objecte de frau de llei la situació de diversos becaris.La inspecció es va realitzar el mes de maig de 2018 en el marc d'una campanya del Ministeri de Treball a tot l'Estat en què controlava les beques de col·laboració i pràctiques extracurriculars a les universitats d'arreu de l'Estat.Les conclusions de la inspecció es van conèixer el mes de juny de 2018. Segons argumenta la URV, «aquell mateix mes, els representants de la URV es van reunir amb l'inspector de Treball que havia iniciat el procés i, després de les vacances d'estiu, la URV va aportar-hi tota la documentació que se li havia requerit i un informe en què es justificava i es raonava la importància de la formació en competències transversals que marquen les directrius dels plans d'estudi vigents i que els estudiants assolien a través de les tasques que impliquen les beques de col·laboració/pràctiques extracurriculars».La conseqüència directa va ser que el setembre següent la URV va suspendre les convocatòries de noves beques de col·laboració, la qual cosa afectava aproximadament a 300 estudiants.El febrer de 2019, Inspecció de Treball notificava a la universitat que no es reconeixia el valor formatiu de les beques, «i per tant, la URV va decidir que fos un jutge que determinés qui tenia la raó».D'aquesta manera, aquest dimecres ha arribat la notificació de la data del judici que, segons expliquen fonts universitàries, ha causat inquietud perquè ha estat notificada també els dos centenars d'alumnes que van rebre la inspecció, i que en la demanda apareixen com a «treballadors codemandats». La URV, en un comunicat, ha indicat que «en cap cas aquesta qualificació suposarà un perjudici per als estudiants».Segons que la URV ha argumentat en aquest mateix comunicat, l'origen del problema que arribarà a judici és una diferència de criteri.