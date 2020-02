Les dones científiques es reivindiquen davant els estereotips i la masculinització del sector

La iniciativa '100tífiques' porta 180 investigadores a les escoles per fomentar la vocació científica, sobretot en nenes

Actualitzada 11/02/2020 a les 14:19

Amb motiu del 'Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència' més de 180 investigadores han fet sentir aquest dimarts la seva veu davant més de 15.000 alumnes d'arreu del país. La segona edició de la iniciativa '100tífiques' ha ofert 166 xerrades divulgatives simultànies a escoles catalanes per reivindicar el paper de la dona en la ciència i per fomentar les vocacions cientificotècniques entre les nenes i nens. Segons la UNESCO, només un 37% de dones opta per fer carreres STEM, és a dir, dels àmbits de la Ciència, la Tecnologia, l'Enginyeria i les Matemàtiques. A més, la bretxa de gènere s'accentua en els càrrecs de responsabilitat i el lideratge de grups, amb tan sols un 15% de dones en alguns casos.La seu de l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) a Tarragona ha acollit l'acte central de '100tífiques' davant uns 150 alumnes -de 6è de Primària i de 1r d'ESO- de l'escola La Parellada de Santa Oliva, l'escola Doctor Alberich i Casas de Reus, i l'Institut de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.Un dels objectius principals de la jornada és de trencar amb els estereotips de gènere i reivindicar que les dones també fan recerca. «Les científiques som gent normal i corrent», ha defensat la doctorand en Química Computacional a l'ICIQ, Lucía Morán. La doctorand, de 23 anys, ha lamentat que sovint les dones queden «relegades» davant els homes, però s'ha mostrat esperançada davant un canvi de paradigma. «En els darrers anys han arribat moltes dones a l'àrea computacional, que està molt masculinitzada, i aquestes barreres s'estan trencant», ha explicat.Núria Bayó, responsable dels programes acadèmics del Barcelona Institute of Science and Tecnology (BIST), també ha demanat trencar amb la creença que un investigador sol ser «un home una mica esbojarrat i solitari». En el cas del BIST, Bayó ha explicat que la meitat d'investigadors postdoctorals són dones, però que a l'hora de passar a liderar grups aquesta xifra cau fins al 15%. «La maternitat pot ser un element important, però també el fet que la recerca és una ciència molt masculinitzada i que no sigui tan atractiu per a les dones ocupar aquestes posicions», ha indicat. A més, Bayó ha lamentat el problema de gènere «sistèmic» existent en aspectes tan diversos com les entrevistes, les publicacions o les convocatòries de beques.Davant això, '100tífiques' posa en valor el paper estratègic de les dones en la ciència i la tecnologia i pretén motiva les nenes, especialment, i els nens pels estudis d'aquest àmbit, trencant estereotips de gènere. La iniciativa s'inspira en l'antic 'Dia de la Ciència a les Escoles' i es basa en la constatació que els estereotips de gènere sobre la capacitat intel·lectual apareixen aviat, a partir dels 6 anys, i influeixen en els interessos de les nenes, tal com ha afirmat en diverses ocasions la revista 'Science'.'100tífiques' està organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) i el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), amb la col·laboració del Departament d'Educació.