La Junta del PP10 elevarà a escriptura pública el contracte amb Ten Brinke

L’assemblea de propietaris dels terrenys ho aprovarà el pròxim dia 15 de març

Actualitzada 10/02/2020 a les 21:43

L’assemblea general de l’Associació Administrativa de Cooperació del PP10, que agrupa els propietaris del solar on havia d’instal·lar-se Ikea, aprovarà atorgar l’escriptura pública dels terrenys a l’empresa holandesa Ten Brinke.

Una de les condicions que Ten Brinke va posar per fer efectiva la compra definitiva del solar del PP10, per 14 milions d’euros, va ser que l’Ajuntament de Tarragona, el qual poseeix un 18% del terreny, adjudiqués les obres d’urbanització. El consistori així ho va aprovar en el plenari extraordinari del passat dimarts 14 de gener, adjudicant les obres d’urbanització a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Comsa-Rogasa, amb els vots favorables de l’equip de govern, d’Esquerra Republicana i En Comú Podem, del Partit Socialista, de Ciutadans i del Partit Popular, i els vots en contra de Junts per Tarragona i la CUP.

El govern ha previst construir-hi 1.211 habitatges, 400 dels quals seran de lloguer social. Per altra banda, l’empresa holandesa Ten Brinke té previst fer-hi un centre comercial, complementat amb oci, restauració i hoteleria.

Arran de l’aprovació al ple de l’adjudicació urbanística del PP10, l’empresa holandesa va manifestar en un comunicat el seu agraïment a la ciutadania de Tarragona i a les seves institucions per l’impuls mostrat per dur a terme aquest projecte. A més, en el missatge, la companyia va assegurar que la comunicació entre l’equip de l’empresa i l’Ajuntament ha estat col·laborativa des del primer moment i, gràcies a aquesta disposició, s’ha aconseguit desenvolupar un projecte comercial que atén principalment les demandes de la gent, les institucions, empreses i organitzacions socials del Camp de Tarragona. Ten Brinke va reiterar que el seu projecte respectarà els interessos dels petits comerciants i esdevindrà un referent en qüestions de sostenibilitat i estalvi energètic, alhora que crearà llocs de treball de qualitat pels tarragonins.