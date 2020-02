La Congregació de la Sang de Tarragona aprova els nous estatuts i obre la porta a la presència de dones

Les eleccions per decidir la junta directiva es faran cada quatre anys i els sotsprefectes només podran ocupar el càrrec durant vuit anys

Actualitzada 10/02/2020 a les 23:49

La Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona va celebrar ahir dilluns a la tarda una junta general extraordinària que va implicar l’aprovació dels nous estatuts, que suposen canvis de gran importància. Els membres de la congregació van votar a favor de la incorporació de la dona i la modificació del sistema electoral. Els anteriors estatuts dataven de l’any 1913. De fet, la congregació torna als seus inicis, quan la dona ja hi formava part. Els nous estatuts van tirar endavant amb 45 vots a favor, 9 en contra i 4 en blanc.

El sotsprefecte de la congregació, Joan Ignasi Boada, va manifestar a aquesta redacció que l’arquebisbe Joan Planellas «ha vist bé els canvis». Planellas, recollint les indicacions que el seu antecessor, Jaume Pujol, va fer a la junta directiva, va determinar admetre dones amb ple dret en aquesta congregació que data de l’any 1545. L’anterior junta va fer la sol·licitud uns anys enrere i el 2015 fa esclatar una polèmica que ara, en certa manera, es tanca.

Boada va destacar que les dones que es facin congregants «tindran dret a veu i vot, com qualsevol persona, i podran ocupar càrrecs». El sotsprefecte va afegir que, amb aquesta decisió, «esperem tancar una etapa». La mesura aprovada arriba després que «moltes dones ens han demanat entrar a la congregació», va dir. «Actualment, una congregació no pot estar formada només per homes o per dones», va remarcar.

Boada va comentar que més del 70 per cent de les persones que participen en els actes de la Setmana Santa de Tarragona «són dones» i confia que el fet de modificar els estatuts amb la finalitat de què puguin incorporar-se a la veterana entitat permetrà «tenir més congregants». El sotsprefecte va apuntar, també, que «estem satisfets pel fet que els dos arquebisbes –Jaume Pujol i Joan Planellas– han estat molt receptius amb tot el que els hem proposat». La modificació dels estatuts s’ha endarrerit a causa del relleu en l’Arquebisbat com a resultat de la jubilació de Jaume Pujol.

Els nous estatuts poden facilitar un relleu generacional. Boada va destacar la conveniència de que més gent jove participi de manera activa en els diferents actes de la Setmana Santa i els nous estatuts de la Sang poder ser un factor determinant pel que fa a la seva congregació.

Nou sistema electoral

La junta general extraordinària d’ahir va comportar també un canvi significatiu en el sistema electoral. Boada va explicar que «les eleccions per escollir la junta es faran cada quatre anys i només es podrà renovar el mandat per quatre anys més». Boada va indicar que el sotsprefecte presentarà la seva candidatura. En aquest context, Boada va dir que les eleccions es podrien convocar passada la Setmana Santa i un cop l’arquebisbe aprovi els nous estatuts» i va remarcar que confia en el fet que es presentin diverses candidatures.

Tornar al passat

La presència de dones a la congregació no serà un fet nou. En els seus inicis, estava formada per homes, dones, clergues i seglars. La situació va començar a canviar el 1876, quan l’arquebisbe Constantí Bonet i Sanui va decidir que la confraria estigués formada per dues branques, la masculina, i una femenina que és la Congregació de Senyores sota la invocació de la Puríssima Sant de Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat. Anys més tard, i a instància de l’arquebisbe Tomàs Costa i Formaguera, es va decidir actualitzar els estatuts de la congregació, que van ser aprovats pel vicari capitular Francesc d’Assís Vidal i Barraquer el 26 d’abril del 1913. Aquests estatuts són els que encara segueixen vigents, fins a l’aprovació definitiva per Joan Planellas.

La Setmana Santa de Tarragona va viure un moment també determinant als anys setanta, quan era arquebisbe Josep Pont i Gol, qui va permetre a les dones de totes les congregacions poder participar en la processó del Sant Enterrament, organitzada per la Sang. Ja en temps de l’arquebisbe Lluís Martínez Sistach, i a petició de les dues congregacions, es va crear una comissió mixta amb la seva normativa, la qual va ser confirmada i actualitzada per l’arquebisbe Jaume Pujol el 2014.

Un any després, el 2015, Diari Més avançava la notícia de la imminent destitució de la junta directiva de la congregació per decisió de l’arquebisbat. La polèmica va precedir aquesta informació. El motiu, segons es va publicar, havia estat que la congregació havia reclamat que s’acabés la discriminació per gènere i, tot seguit, el seu sotsprefecte, Josep Maria Fortuny, va ser apartat. El 2013, la Sang havia demanat unificar-se amb la Soledat, però aquesta segona entitat ho va rebutjar i, com a alternativa, van plantejar que les dones poguessin entrar a la seva entitat si així ho volien.