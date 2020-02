L'AVV del Port vol l'eliminació dels escocells dels arbres buits

L’Ajuntament replantarà 350 exemplars que, per diferents motius, van desaparèixer de les voreres

Actualitzada 10/02/2020 a les 20:23

L’Associació de Veïns del Port demanarà a l’Ajuntament de Tarragona l’arranjament de voreres del barri on hi ha escocells sense arbres. La petició la tornarà a fer en el decurs d’una reunió que se celebrarà el pròxim dia 25 de febrer, va informar a aquesta redacció la presidenta de l’entitat, Carme Puig. Només en una vorera del carrer Sant Miquel hi ha 17 arbres i 24 escocells. Situacions similars es produeixin en altres carrers del barri i, també, de la ciutat. Per la seva banda, l’Ajuntament va informar que plantarà 350 arbres nous a la ciutat, quan la situació meteorològica així ho recomani.

El regidor de Territori, Xavi Puig, va manifestar a Diari Més que l’anterior govern de la ciutat va acordar amb l’associació de veïns, a petició d’aquesta, no plantar arbres en aquelles voreres estretes, la presència dels quals impedeix el correcte desplaçament dels vianants, amb l’objectiu de poder disposar de més espai.

L’alliberament d’arbres, de manera especial en carrers amb voreres estretes, va ser una decisió presa per les dues parts, va recordar el responsable de Territori. Puig va dir que «tant el govern municipal actual com la junta directiva de l’associació són diferents, i es pot canviar de criteri». El regidor va dir que «la nostra voluntat és apostar pels arbres urbans i fer-ho de manera adequada, segons la tipologia dels carrers».

Per la seva banda, la presidenta de l’organització veïnal va dir que «cal arranjar les voreres en aquells espais on ja no hi ha arbres i, si convé, plantar-ne de nous, sempre que les voreres siguin amples». El fet que la retirada d’arbres no hagi anat acompanyada de la desaparició dels escocells és un motiu de preocupació per a l’associació de veïns. Carme Puig va dir que «hi ha gent que rellisca i algunes han caigut a terra». És per això que «considerem necessari que l’Ajuntament hauria de convertir en vorera els escocells». Puig va afegir que, a la reunió amb el govern municipal del 25 de febrer, «també plantejaré el fet que al barri li convé una rentada de cara». Una mesura passa per «adequar les voreres, evitant els escocells allà on no hi ha arbres». Els carrers on es va aplicar aquesta política no són solejats, sobretot a l’estiu, per la qual cosa no requereixen tants espais d’ombra com altres. L’Ajuntament està obert a parlar amb l’associació de veïns sobre aquesta qüestió i estudiarà «si mantenim o no» l’anterior acord adoptat per les dues parts.