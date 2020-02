L'Arxiu Arxidiocesà inaugura els actes de celebració del centenari

El cardenal Vidal i Barraquer va determinar la creació d’un arxiu diocesà el 9 de febrer del 1920 i va encarregar aquesta tasca a Sanç Capdevila

El Centre Tarraconense El Seminari va acollir ahir dilluns a la tarda la inauguració del centenari de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT). L’acte va comptar amb la participació de la consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, i de l’arquebisbe Joan Planellas, a més de l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, i de la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó. Mossèn Manuel Fuentes, director de l’AHAT, va relatar el fet històric de la creació de l’arxiu amb l’objectiu de conservar i facilitar la consulta de la documentació.

Entre altres activitats que es faran fins al mes de febrer de l’any vinent, quan se celebrarà la clausura del centenari, destaquen les quartes Jornades Mossèn Sanç Capdevila i Felip: fenòmens migratoris a Catalunya al llarg dels segles XIX i XX, que tindrà lloc el 21 d’abril; la tercera Trobada d’Amics i Col·laboradors de l’AHT, el 23 de maig; un concert i la presentació de l’inventari del fons personal de mossèn Miquel Rué, al setembre; la jornada Arxius històrics: reptes de futur, que es farà a l’octubre, o la presentació de la plataforma de crowdfunding de buidatge de partides sacramentals, que tindrà lloc el 30 de gener del 2021.

Els orígens se situen en l’any 1918, quan l’arquebisbe Antolín López Peláez va encomanar a mossèn Sanç Capdevila, ecònom de la parròquia de Forès, que realitzés un estudi sobre els arxius parroquials a l’arxidiòcesi de Tarragona. La memòria, sota el títol L’estudi, ordenació i inventari dels arxius parroquials, porta la data d’1 de desembre del mateix any. La mort de l’arquebisbe, el dia 22 del mateix mes, va impedir el prelat de rebre-la. El 21 de desembre de 1919, Francesc d’Assís Vidal i Barraquer va prendre possessió com a arquebisbe de Tarragona. Poc temps després, el 9 de febrer del 1920, va determinar la creació d’un arxiu diocesà on s’hi guardessin tots els documents històrics i manuals antics de l’Arxiu de la Província de Tarraconense, de la Taula Arquebisbal, de la Secretaria de Cambra, de la Cúria Eclesiàstica i dels arxius parroquials de tota l’arxidiòcesi. Aquell mateix dia va encomanar l’obra a mossèn Sanç Capdevila. Aquests van ser els passos donats per la fundació de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona.

Amb l’arribada de les noves tecnologia, l’AHAT s’ha fet més accessible i realitza una gran tasca de conservació de material que, en molts casos, és força delitat per la seva antiguitat. L’arxiu disposa en l’actualitat de 10.400 documents digitalitzats, més 1,7 milions d’imatges digitals, mentre que els 6.539 usuaris registrats han visualitzat, fins al moment, un total de 46.883.537 imatges digitals.

Com va recordar mossèn Manuel Fuentes en la seva intervenció, l’1 de març de 1979 l’arquebisbe Pont i Gol va manar a totes les parròquies de l’arquebisbat de Tarragona que dipositessin a l’AHAT la documentació anterior a 1850. Fuentes va recordar que la sèrie notarial més antiga data del 1228, «una de les més completes que es conserven a Europa». Fuentes va afegir que la nova seu, inaugurada el 1971, després que l’anterior es va haver de tancar a causa de la presència de tèrmits.