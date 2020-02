Els docents es queixen que els centres pròxims van continuar l'activitat quan es va produir l'explosió a IQOXE

Han demanat explicacions al director dels Serveis Territorials d'Ensenyament

La Junta del Personal Docent no universitari de Tarragona qüestiona que el dia de l'explosió a l'empresa IQOXE, el passat 14 de gener, no s'hagués suspès l'activitat docent als centres educatius pròxims, «fins a tenir una valoració completa dels riscos i danys, i haver finalitzat la situació d'emergència a l'empresa».Els docents reclamen dels Serveis Territorials d'Ensenyament que, «en qualsevol incidència, sempre prioritzi la seguretat i la prevenció per damunt de voler donar una falsa sensació de normalitat».El comunicat que han fet públic els representants dels educadors es produeix després de reunir-se amb el Director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona. La reunió era originada, expliquen, per la «situació de malestar que es va generar entre la comunitat educativa dels instituts i escoles limítrofs».A la reunió, el responsable de la Generalitat es va comprometre, segons expliquen els docents, a adequar les instal·lacions dels centres per tal de millorar-ne les condicions de seguretat en altres situacions d'emergència.Els docents consideren que, malgrat que el director dels ST els ha assegurat que el dia de l'explosió els directors dels centres «tenien la informació necessària», la Junta del Personal Docent no universitari considera que la gestió de la informació i de les instruccions envers el professorat i personal del centre, «ha de millorar molt».Els docents recorden que l'endemà de l'explosió, el dia 15, «les classes van començar tot i haver-hi desperfectes en les instal·lacions d'alguns centres, i mentrestant el foc encara no estava controlat, ja que fins al vespre no es va extingir totalment».