El primer tram de carrils bici unirà 18 centres educatius de Tarragona

El govern té previst que la xarxa bàsica d’aquestes vies de mobilitat sostenible estigui enllestida abans que acabi el seu mandat

Actualitzada 10/02/2020 a les 21:00

El govern preveu tenir enllestida la xarxa de carrils bici en aquest mandat. El regidor de Mobilitat, Xavi Puig, assegura que tenen «un Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible com a document de referència que nosaltres sí que ens creiem, i el segon objectiu d’aquest pla és fomentar l’ús de la bicicleta». Segons Puig, el Pla de Mobilitat, que «ja està caducat i era la feina que s’havia de fer en els últims anys, de la qual no s’ha fet absolutament res», preveia aquesta xarxa de carrils bici, «que perquè tingui sentit t’has de poder moure per tota la ciutat, i no només anar d’un punt a un altre i tornar».

«D’aquí a 10 anys, Tarragona ha de ser un lloc amb illes per vianants i passejos importants, perquè la persona que camina és la persona més important que té una ciutat i, a més, una sèrie de carrils ordenats i segurs on la gent vagi amb bicicleta amb total normalitat». Aquesta és la idea del republicà de què ha de ser la ciutat d’aquí a una dècada. Puig, afegeix que, a més, «hi ha d’haver un bon servei de transport públic i aparcaments dissuasoris».

La primera proposta que fa el govern d’ERC i d’ECP és un primer tram de tota la xarxa de carrils bici. «Valorant-ho tot, hem de començar pel que tindrà més èxit, que és el més necessari, i això farà que la gent te’n demani més, que és el que volem», explica Puig, que anuncia que aquest primer tram, «seguint els dos objectius d’aquest govern, que són la sostenibilitat i la cohesió», unirà Sant Pere i Sant Pau amb el centre de Tarragona, «un circuit que unirà 18 centre educatius». El tram va des del Campus Sescelades de la URV, a Sant Pere i Sant Pau, i baixarà cap a la plaça Imperial Tarraco passant el pont que travessa l’autopista, pel camí dels Quatre Garrofers, l’avinguda Catalunya i el carrer Marquès de Montoliu.

Pel que fa a la connexió amb els barris de Ponent, Puig explica que caldrà fer un carril bici al llarg de l’avinguda Roma que s’unirà al ja existent de l’N-340, «que és un autèntic desastre que van fer en el seu moment sense gastar-se ni un duro i en el qual et vas trobant parades de bus i arbres». L’edil de Mobilitat defensa que s’ha d’arreglar però que «la prioritat és destinar recursos a construir nous carrils». La primera fase del projecte de la xarxa de carrils bici inclou també aquesta connexió amb Ponent, que haurà de comptar amb el desviament cap al Complex Educatiu, tot i que Puig apunta que «per això és necessari negociar amb l’Estat i la Generalitat». «Fer aquest primer fil serà un gran canvi per la ciutat, però ni s’acosta al model que volem», assegura Puig.

La segona fase del projecte de carrils bici és el que ja va avançar ahir aquesta redacció, el tram de l’N-340 que connectarà Tarragona ciutat amb els barris de Llevant, la Móra-Tamarit i Ferran, i que també servirà per entrar a formar part de la ruta EuroVelo.

L’última fase del que hauria de ser la xarxa bàsica de carrils per la mobilitat sostenible és «la mateixa circumval·lació del centre de Tarragona: avinguda Catalunya, Vidal i Barraquer, Part Baixa, carrer Reial, etc.», explica Puig.