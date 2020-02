Tarragona vol adaptar l'N-340 a la ruta mediterrània de l'Eurovelo

Actualitzada 09/02/2020 a les 19:35

L’Ajuntament de Tarragona estudia la idea de redimensionar la carretera N-340 de la zona de Llevant de la ciutat, que connecta l’Arrabassada amb la Móra-Tamarit i Ferran, per oferir espais per la mobilitat sostenible a cada costat de la via i entrar a formar part de la xarxa europea de rutes ciclistes Eurovelo. El consistori i l’Estat espanyol estan negociant la recepció de diferents carreteres que pertanyen al govern central i que passarien a ser propietat de l’administració local. Segons explica el regidor d’Urbanisme, Xavi Puig, el fet de recepcionar aquestes carreteres suposa un cost molt alt de manteniment del qual l’Ajuntament se n’hauria de fer càrrec. «Com a contraprestació, es demanarà a l’Estat que faci una inversió en aquestes vies», explica Puig.

L’edil d’ERC assegura que la idea és fer els carrils pels cotxes més estrets, reduir la velocitat de circulació, i convertir l’espai que es guanyaria, aprofitant també els vorals de cada costat, en carrils bici i camins per poder caminar. «D’aquesta manera estàs enviant un missatge molt clar, estàs demanant als ciutadans que no vagin a la platja amb cotxe, si no que hi vagin fent esport, caminant, d’una manera sostenible», defensa Puig. El també regidor de Mobilitat destaca que «no s’ha d’entendre aquest projecte únicament en clau de municipi, sinó també en clau d’Europa». Puig parla de la ruta mediterrània de l’Eurovelo, la número 8 de les 15 rutes de la xarxa de recorreguts que travessa tot el continent europeu, i que connecta Càdis amb Atenes. «És la més bonica de totes, perquè és la que passa per més ciutats patrimonials, per espais naturals més abundants i és la que té el millor clima. Moltes d’aquestes rutes són estacionals, només les pots fer a la primavera i a l’estiu, en canvi la mediterrània la pots fer durant tot l’any i a més passes per la millor costa d’Europa», manifesta Puig.

El regidor del govern apunta que «estem parlant de cicloturisme», i compara l’Eurovelo amb el Camí de Sant Jaume, «que irradia econòmicament els pobles per on passa». Puig veu una oportunitat en què Tarragona formi part d’aquesta ruta i sosté que pot aportar un turisme diferent. «A la ciutat no tenim gaire turisme de pernoctació i això ho és. El cicloturista és un perfil amb estudis, amb cert poder adquisitiu, és gent amb sensibilitat cultural i gastronòmica i, en moltes ocasions, familiar», explica l’edil republicà, que afegeix que «és un turisme que volem per la nostra ciutat i que a més és sostenible». Sense la voluntat de convertir Tarragona en una ciutat de turisme massiu, Puig parla d’obrir nous nínxols en aquest mercat i defensa que «és una de les millors propostes en aquesta línia». Destaca, però, que la idea és principalment «per la gent de casa, per la mobilitat local», tot i que a més pots generar aquest cicloturisme.

De la mateixa manera, el consistori negocia amb l’Estat espanyol la recepció d’altres carreteres de la ciutat, amb la corresponent inversió per part del govern de Madrid. Segons Puig, una altra de les prioritats de l’Ajuntament de Tarragona és fer una rotonda a la intersecció entre l’N-340 al barri de Torreforta i la carretera C-31B, que va cap a Salou.