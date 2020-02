'Starraco Wars Unlimited' omple el Palau Firal d'amants de la ciència-ficció

Actualitzada 09/02/2020 a les 21:02

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha acollit aquest cap de setmana la Starraco Wars Unlimited, una fira pels amants de les sèries i les pel·lícules de ciència-ficció i entreteniment dels anys 80, amb continguts de Regreso al Futuro, V, Cazafantasmas, StarTrek, Alien, Stargate, Masters del Universo , Star Wars, etc.

Segons fonts de l’organització, el portal a una dimensió plena de records que va marcar tota una generació «ha estat tot un èxit» i ha superat les seves expectatives. Al Palau de Congressos hi havia l’espai d’exposicions, artistes, conferències, exhibicions, personatges, associacions, zona infantil , soft-combat, zones d’Star Treck, Star Wars i Stargate, cafeteria, concurs cosplay patrocinat per FEROCA, entre d’altres. Per altra banda, el recinte firal va acollir l’exposició de vehicles de pel·lícula, la zona de concursos, la zona comercial i el retrogaming.

Les jornades, que van durar des de les 10 hores del matí fins a les 20 hores de la tarda, tant dissabte com diumenge, també van comptar amb la presència de de la fitxa blava i verda de Parchís, el grup musical infantil dels anys 80.

Pel que fa a les xerrades i conferències n’hi va haver de tot tipus: Superación personal con Star Wars, una taula rodona de doblatge de Regreso al Futuro, una taula rodona amb l’autor i cantant de Mazinger Z, la conferència Es muy fuerte Doc, la xerrada amb l’actor de doblatge de Sheldon Cooper, el personatge de Big Bag Theory, la conferència Tras la huella de los héroes. De turismo por el cine i la xerrada Robots de cine, de María a Alita. A més, Starraco Wars Unlimited va mantenir el seu objectiu benèfic cedint espais i recaptant diners per a diferents associacions benèfiques.