L'excavació al Teatre romà de Tarragona dona els primers fruits

Actualitzada 09/02/2020 a les 19:57

L’excavació arqueològica a l’escena del Teatre romà ha cobert la segona setmana d’activitat, de les set que estan programades. La intervenció ha consistit, fins ara, a rebaixar el terreny més de dos metres. Els primers resultats conviden a l’optimisme i ja és segur que l’excavació aportarà nova documentació sobre el monument del segle I dC. L’arqueòleg Jacinto Sánchez ha manifestat a aquesta redacció que s’ha intervingut a «les naus portuàries que ja eren conegudes», però «hem arribat més a baix i ara les coneixem millor, així com un lateral». Aquestes estructures «es troben sota del Teatre». De moment, han aflorat «reompliments constructius del Teatre», va dir Sánchez, qui va mostrar-se optimista, ja que encara queden cinc setmanes d’excavació.

Fa dues setmanes va començar la segona fase dels treballs d’excavació arqueològica al teatre romà que se centren en la zona de l’hyposcaenium, l’àrea que quedava per sota del prosceni, on hi havia la tramoia del teatre. Durant aquests treballs també es realitzaran sondeigs a les àrees annexes del monument.

L’hyposcaenium va ser parcialment excavat l’any 1976, però sense esgotar la seqüència, i hi van quedar testimonis i separacions entre sondatges i els nivells inferiors, anteriors a la construcció del teatre, amb presència de murs i estrats relacionats. D’aquest punt procedeix la pràctica totalitat d’escultures i fragments arquitectònics de la façana escènica que es poden veure, actualment, a l’exposició Tarraco/MNAT, al Tinglado 4.

La intervenció arqueològica de l’any 2017 va permetre constatar la presència de restes d’interès arqueològic en punts que es consideraven esgotats, a l’àmbit situat a l’est de les tabernae, entre aquestes i el carrer Sant Magí. Sota un gruix important de runa contemporània, s’han pogut documentar restes molt arrasades d’estructures corresponents als moments anteriors a la construcció del teatre. Aquest fet fa que no es pugui descartar totalment l’existència de més restes en aquesta zona.

L’excavació arqueològica de la part oest del teatre no ha estat exhaurida i, per valorar una possible futura intervenció arqueològica, es realitzaran uns sondeigs que proporcionin informació suficient sobre la potència arqueològica de la part que resta per excavar. Aquesta segona fase de treball compta amb una inversió de 80.422 euros, finançada per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACPC) del Departament de Cultura. Els treballs, que segons les previsions duraran tres mesos, van a càrrec de l’empresa RECOP Restauracions Arquitectòniques, SL i la direcció de les excavacions a càrrec de Sánchez.

El projecte de recuperació del teatre romà s’emmarca en el pla estratègic de posada en valor del monument que preveu la creació d’un futur Parc Arqueològic del Port de Tàrraco. És una aposta del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Tarragona per garantir la conservació del monument i posar-lo a l’abast de la ciutadania, així com integrar-lo en la vida del barri i en el circuit de visita dels equipaments patrimonials de la ciutat de Tarragona, connectant la Part Alta amb la Part Baixa.