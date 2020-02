Infraestructures adjudica la redacció del projecte del nou hospital Joan XXIII

La UTE Einesa Ingeniería, SL & Serra Capmany, SL guanya el concurs per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i l’executiu

Actualitzada 09/02/2020 a les 19:49

La UTE (Unió Temporal d’Empreses Einesa Ingeniería, SL & Serra Capmany, SL) ha guanyat el concurs públic per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic, l’executiu i la posterior direcció d’obra d’instal·lacions del futur nou hospital Joan XXIII de Tarragona. L’empresa que ha guanyat el contracte –pressupostat en 2.057.585,95 euros IVA inclòs– disposa d’un termini de vuit mesos per a la redacció dels projectes i els estudis per a la direcció d’obra.

Einesa Ingeniería, SL & Serra Capmany, SL ha estat la UTE que va presentar la millor oferta davant de les altres dues candidates: la UTE JG-PGI Joan XXIII i UTEX3 (Gepro Engineering SL & Instal·lacions arquitectòniques SL & K2 Consulting SLP UTE). L’adjudicatària té un termini de vuit mesos per tal de redactar l’avantprojecte global, l’estudi de patologies, el projecte Bàsic, l l’Estudi de Seguretat i Salut (bàsic), el projecte bàsic i llicència ambiental aeronàutic i posterior gestió de la certificació i el projecte d’activitats per a la llicència ambiental, segons l’objecte del contracte. També inclou la redacció del Projecte Executiu, l’Estudi de Seguretat i Salut (executiu), i la certificació d’eficiència energètica del projecte, així com la tramitació de llicències i aixecament de les instal·lacions actuals amb núvol de punts, la posterior direcció d’obra, la Certificació d’Eficiència energètica de final d’obra i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la llicència ambiental. D’aquesta manera avança la tramitació del nou equipament per al centre hospitalari que la Generalitat va anunciar el juny de 2017, quan Antoni Comín –actualment a l’exili a Bèlgica– era el titular de la Conselleria de Salut i assegurava la reserva de la dotació econòmica corresponent d’un projecte que costarà 48,5 milions d’euros a càrrec de l’empresa pública Infraestructures.cat.

Amb retard

El 30 de gener de l’any passat es va fer públic el projecte guanyador per a la transformació de l’hospital tarragoní. Amb el nom d’Entre Places, els despatxos d’arquitectura Sanabria&Planas Gallego Arquitectos, CDB Arquitectura i Mario Corea Arquitectura va aconseguir la primera classificació del concurs d’idees.

En la primera fase de construcció del nou Joan XXIII s’aixecarà un edifici assistencial amb les unitats d’hospitalització, els gabinets d’intervencionisme, l’hemodiàlisi, la medicina nuclear, els serveis generals i espais de reserva per a un nou bloc quirúrgic i diagnosi per la imatge, i espais ambulatoris. Però, els treballs per a la transformació de l’hospital Joan XXIII acumulen retards. El concurs d’idees que s’havia de resoldre l’any 2017, no ho va estar fins a principis de 2019, en part per l’aplicació de l’article 155. La tramitació havia de continuar l’any passat, però no ha estat fins al 22 de gener d’enguany es va adjudicar l’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic.

L’any 2017, l’aleshores conseller de Salut, Antoni Comín, va anunciar un nou centre hospitalari seria «més endreçat i racional». Deia que el projecte tindria uns 80.000 metres quadrats, aproximadament de superfície.