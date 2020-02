Entren a robar i destrossen l'interior de l'escola de Banyeres del Penedès

Actualitzada 09/02/2020 a les 21:07

Nou cas de robatori al Baix Penedès. L’Ajuntament de Banyeres ha denunciat per robatori i danys materials uns fets succeïts la nit del dimecres a dijous de la setmana passada a l’escola pública de la Mare de Déu del Priorat. Segons indica l’alcalde, Amadeu Benach, és el primer cop que uns fets com aquests afecten el centre escolar, i que els autors «van venir a fer destrosses». Així es pot veure en algunes imatges, on es veu una porta de la biblioteca de l’equipament educatiu malmesa per l’acció d’uns desconeguts. La investigació està en mans de la unitat científica dels Mossos d’Esquadra i encara està pendent la valoració dels danys.

L’activitat lectiva no s’ha vist alterada en cap cas, ja que la zona més afectada va ser la dels despatxos dels mestres. A més, tot i que van trencar l’alarma, l’Ajuntament ha habilitat vigilància nocturna privada i durant el cap de setmana per evitar qualsevol nova entrada. «No volem deixar desemparat el col·legi», va assenyalar l’alcalde, que va titllar l’acte de «vandàlic», especialment pel fet que afectés un equipament escolar. La denúncia la van presentar dijous a la comissaria dels Mossos d’Esquadra del Vendrell i estan a l’espera de novetats.

Més robatoris a la comarca

La qüestió de la inseguretat «preocupa» els alcaldes de la comarca. Joan Ignasi López, batlle de Sant Jaume dels Domenys, afirma a aquesta redacció que «estem una mica preocupats» per «gamberrades juvenils» que van més enllà del que ho feien fins ara. Sant Jaume va patir un robatori en tres domicilis el passat 19 de gener. Els Mossos van detenir-ne els autors i més tard els va posar en llibertat. Per la seva banda, l’Ajuntament de Santa Oliva també va presentar una denúncia per una entrada a l’escola del municipi, La Parellada, després que es trenquessin uns vidres i s’emportessin material. La investigació, en aquest cas, encara està en mans de la policia autonòmica.

El cas més destacat és el de l’Ajuntament de Calafell, que va expressar la setmana passada el seu rebuig a la decisió judicial de deixar en llibertat amb càrrecs els sis detinguts en l’operació policial del passat 29 de gener contra els presumptes autors de diversos robatoris al municipi. Els detinguts ocupaven de forma il·legal diversos habitatges del municipi i estarien relacionats amb la investigació policial de l’onada de robatoris que afecta comerços i particulars des de finals d’any. En els darrers dies el consistori ha fet nous talls d’aigua i de llum a immobles ocupats que havien punxat la xarxa de subministrament.