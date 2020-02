El Velòdrom Municipal de Campclar reactivarà l'activitat de ciclisme en pista el proper dilluns

Durant el temps d’inactivitat de l’equipament s’han realitzat millores en les instal·lacions

Actualitzada 10/02/2020 a les 16:11

Camp de futbol Municipal de la Floresta

La consellera d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, María José López, ha manifestat que «el Velòdrom Municipal de Campclar tornarà a donar servei als clubs ciclistes de la ciutat i a la Federació Catalana de Ciclisme a partir de la setmana vinent» i ha avançat que a partir el proper dilluns s’hi reactivarà l’activitat de ciclisme en pista.Durant el temps d’inactivitat de l’equipament, s’han realitzat millores a la zona de serveis, vestidors, magatzem, WC, instal·lació elèctrica i aigua calenta sanitària, així com la pista de competició.Durant l’últim trimestre de l’any 2019, i amb l’objectiu de donar la màxima funcionalitat a les instal·lacions esportives, la Regidoria d’Esports va encarregar un projecte per estudiar la viabilitat de la construcció d’un patinòdrom a l’interior del velòdrom, per donar cabuda als patinadors dels diferents clubs de la ciutat i que duien molts anys reivindicant aquest espai. Amb la redacció del projecte ja finalitzada, l’Ajuntament de Tarragona està activant la partida corresponent per dur a terme l’obra.D’altra banda, avui mateix, s’ha iniciat una de les obres més importants en el marc del paquet de millores que s’han realitzat en els diferents camps de futbol municipal, es tracta de la construcció d’un tram de tanca perimetral al camp de futbol municipal de la Floresta, adjudicat per 31.987 €.