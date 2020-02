El PP de Tarragona denuncia que el cessament del gerent de Turisme deixa «l'àrea escapçada»

Martín considera que s'ha «evidenciat que el cessament té una motivació únicament política»

Actualitzada 10/02/2020 a les 17:34

El conseller del Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona, José Luis Martín ha manifestat, en relació amb el cessament del gerent del patronat de Turisme de Tarragona, que «al consell s'ha demostrat que van mentir quan fa un parell de setmanes van anunciar que traurien a concurs la gerència del Patronat només per actualitzar i millorar les característiques de la plaça». Martín considera que s'ha «evidenciat que el cessament té una motivació únicament política. No han donat cap explicació objectiva que expliqui el cessament. Què significa 'falta d'alineament'? És aquest un criteri tècnic com presumien quan van fer l'anunci de la convocatòria d'una nova plaça? I, quina és la línia del govern en aquesta matèria? Algú la coneix?», es pregunta.Martín considera aquesta decisió «alarmant» i ha titllat al grup d'ERC de prendre una decisió «sectària». TGN Turisme està paralitzada des de la seva arribada al govern. «L'únic que han pogut anunciar en gairebé 8 mesos a l'alcaldia és que el Partit Popular va aconseguir la subvenció necessària per poder fer realitat la Porta Tarraco, el nou centre d'acollida de visitants i d'interpretació turístico-patrimonial que cap govern anterior de Tarragona va assumir com a repte», ha afegit.El portaveu popular també s'ha referit al comunicat recentment emès per l'equip de govern: «No s'han anunciat objectius estratègics relacionats amb el desenvolupament turístic de la ciutat. I l'explicació és senzilla: al govern d'ERC i ECP els hi és absolutament indiferent el progrés i la projecció turística de Tarragona». Martín conclou que «ara mateix l'àrea de Turisme queda escapçada, sense la necessària direcció tècnica i sense rumb polític», assegurant que l'equip de govern ha fet una «purga política».