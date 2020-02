El patronat de Turisme de Tarragona cessa al gerent, Ángel Arenas

Ocupava el càrrec des de l'any 2016

El consell rector del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona ha acordat cessar del càrrec el gerent, Ángel Arenas. En un comunicat que ha fet públic el consistori, la presidenta del Patronat, la consellera Laura Castel, assenyalava que la causa del cessament és perquè el gerent, «no està alineat amb els objectius prioritaris en matèria de turisme que té aquest equip de govern». La regidora recorda que la decisió de fer fora Arenas s'ha pres amb els vots favorables d'ERC, EN Comú-Podem, Junts per Tarragona i la CUP.Castel afegeix, respecte de la tasca d'Arenas que, «després de treballar un temps plegats, crec que ha arribat el moment de fer un canvi en la planificació turística de la ciutat».El nou gerent, d'acord amb el que ha acordat el consell rector del Patronat, se seleccionarà amb la tramitació d'un concurs públic.Ángel Arenas ocupava el càrrec des de l'any 2016, quan va substituir l'anterior gerent envoltant en una forta polèmica. En primer lloc per la manera en què es va produir el cessament anterior, amb acusacions d'irregularitats; i de l'altra per la designació, a dit, del nou gerent, sense convocatòria pública. Turisme era una àrea que en l'anterior equip de govern estava destinada al control del Partit Popular.