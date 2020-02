El govern implantarà la recollida selectiva al mercadet de Bonavista

Actualitzada 09/02/2020 a les 20:50

L’Ajuntament de Tarragona ja dona els primers passos per implementar el servei de recollida selectiva al mercadet de Bonavista. El Departament de Neteja Pública de l’Àrea de Sostenibilitat del consistori contractarà un servei d’informació per tal d’ensenyar als 2.000 venedors de les 900 parades del mercadet com funcionarà aquesta recollida selectiva de les 300 tones anuals que generen i per fer un seguiment del compliment per part dels paradistes.

La funció de l’empresa adjudicatària, que haurà de contractar 8 educadors, es desenvoluparà en dues fases. En primer lloc, els educadors hauran de fer una visita informativa a tots els paradistes durant 3 diumenges. La segona fase serà el seguiment del compliment del servei de recollida selectiva així com l’assessorament i l’ajuda als paradistes i venedors.

Durant la primera fase, els educadors hauran de dur a terme 5 tasques: determinar el volum i quantitat de residus que genera cadascú en cada parada; explicar individualment a tots els paradistes com funcionarà el nou servei i quins avantatges tindrà, detallant en quin dia es posarà en marxa, on i com hauran de dipositar els residus i resoldre dubtes que els puguin sorgir; estimar la quantitat de malbaratament alimentari, en el cas de les fruiteries i verduleries; repartir el material de prevenció de residus i les bosses d’escombraries que facilitarà l’Ajuntament; i, finalment, durant les dues últimes hores, els educadors es col·locaran a l’espai de recollida de residus per assessorar i resoldre dubtes als paradistes.

L’adjudicatari del servei d’informació i de seguiment del compliment presentarà un informe setmanal al consistori amb un resum dels resultats i obtindrà un document que acrediti els paradistes i venedors informats. La intenció és que la conclusió final de l’informe sigui una estimació de la quantitat de residus de cada fracció (matèria orgànica, envasos, paper i cartó i rebuig) que es genera en tot el mercat i de la quantitat de matèria orgànica que es podria aprofitar i s’ha malbaratat.

Pel que fa a la fase de seguiment i assessorament, la durada serà de 24 diumenges. Els educadors vetllaran, de 14.30 a 16 hores, pel correcte funcionament de la recollida selectiva de residus al mercadet valorant que els paradistes ho facin correctament, apuntant els que no compleixin, supervisant el contingut dels contenidors de matèria orgànica de cada parada, per tal de controlar que el contingut en impropis, i comprovar les possibilitats d’aprofitament del menjar malbaratat. Per això, l’empresa que acabi prestant el servei presentarà un informe setmanal al consistori amb el nom de les persones i les parades informades, el funcionament del servei de recollida selectiva, el grau de compliment per part dels paradistes i venedors, el nom de les parades que no compleixin, els suggeriments i les queixes rebudes, un document que acrediti les persones informades i, també, l’estimació d’aliments malbaratats.

Actualment el servei de recollida de residus del mercadet de Bonavista va a càrrec de Fomento Construcciones y Contratas (FCC). S’instal·len dos punts de recollida mitjançant caixes de 20 m3 que són de fracció resta i el que es recull s’envia a la planta incineradora.

El pressupost de licitació de l’Ajuntament de Tarragona per aquest servei és de 42.348,79 euros, IVA inclòs i la data límit de presentació de les ofertes per part de les empreses interessades és el dia 20 de febrer.

Millores al mercadet

En declaracions a Diari Més, el regidor de Servei Econòmics, Jordi Fortuny, va assegurar que el pla de millora de la neteja i de gestió dels residus era el més avançat i va dir també que el primer trimestre de 2020 és la data límit que s’han autoexigit per implementar la resta de millores