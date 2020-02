Costes expedienta el càmping Las Palmeras per fer un mur d'urgència

Actualitzada 09/02/2020 a les 19:54

El Ministeri de Costes del govern espanyol ha obert un expedient sancionador al càmping Las Palmeras per haver fet un mur de contenció al límit que separa el complex turístic de la platja Llarga. El temporal Glòria va provocar greus afectacions al càmping i per evitar danys encara majors van decidir col·locar roques i material no adient. Per això i per haver-ho fet sense permís, l’administració a la qual corresponen les platges està estudiant si penalitza o no l’empresa.

El director de Las Palmeras, Agustí Peyra, va explicar, en declaracions a Diari Més, que el fort onatge havia malmès la part frontal del càmping que toca a la platja i que van dur a terme una actuació d’emergència perquè hi havia risc que el restaurant s’enfonsés i part de les instal·lacions es veiessin afectades. A més, l’empresari va lamentar que l’Ajuntament de Tarragona no es va preocupar en cap moment per l’estat dels set càmpings de la ciutat, els quals tots van patir danys i, com a president de l’Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat (ACTC), es va mostrar «desamparat».

Segons fonts del Ministeri van avisar a Peyra que no estava utilitzant el material adient per fer el mur de contenció, ja que en tractar-se d’una platja s’han d’utilitzar uns materials específics i, a més, s’han de prendre una sèrie de mesures que marquen els especialistes. Davant l’avís, l’empresa va decidir aturar les obres d’emergència.

Per la seva banda, des de l’ACTC defensen que cal entendre el context en el qual es va realitzar l’obra. «És una actuació d’emergència a la seva finca, que s’ha de diferenciar del que és la platja, per evitar els danys que estava ocasionant la forta marea», assenyalen fonts de l’agrupació.

Fa dues setmanes, l’ACTC va quantificar en més d’un milió d’euros els danys que el temporal Glòria va causar als 7 càmpings que conformen l’agrupació: Las Salinas, Platja Llarga, Las Palmeras, Torre de la Móra, Tamarit Beach Resort, Trillas Platja Tamarit i Caledònia. Peyra va assegurar que tots es van veure afectats però Las Palmeras va ser el que va patir els danys més greus. El director del càmping, que va destacar que és un sector en el que hi treballen més de mig miler de persones, va dir que, per Setmana Santa, podran obrir amb total normalitat.