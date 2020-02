Una veïna de Vilafortuny sorprèn un lladre intentant accedir a casa seva

L'home duia un xandal fosc amb caputxa i la cara tapada i havia forçat una de les finestres

Actualitzada 09/02/2020 a les 13:11

Nou ensurt a la urbanització cambrilenca de Vilafortuny: una veïna del carrer Castell de Prades va sorprendre ahir a la nit un home quan intentava entrar per la força a casa seva. Agents de Mossos van buscar el presumpte lladre sense èxit.

Els fets van succeir cap a dos quarts de la nit d'ahir dissabte. Una veïna del carrer Castell de Prades va sortir de casa seva a fer unes gestions que li van ocupar poc temps i, en tornar a casa, es va trobar un home davant de la porta de casa seva. L'home duia roba de xandall, amb jaqueta fosca, anava encaputxat i amb la cara tapada. La dona li va demanar què feia i el presumpte lladre, en veure's sorprès va sortir corrents, va saltar la tanca de l'habitatge i va fugir.

La propietària va alertar els Mossos d'Esquadra, els quals van poder comprovar que una de les finestres més properes a la porta d'entrada estava trencada per la qual cosa es va poder confirmar la intenció de l'home d'entrar-hi. Les patrulles de Mossos van començar la recerca per la zona i, de moment, no s'hauria produït cap detenció.

Els veïns de la zona van tenir coneixement de l'intent de robatori i van fer una crida a la zona, a través dels grups, per tal que extremessin les mesures de seguretat i que avisessin la policia en cas de veure alguna persona sospitosa per la urbanització.