Més de 400 joves d'entre 6 i 16 anys participen a la First Lego League Reus

La competició, celebrada ahir dissabte, fomenta l'interès per la ciència i la tecnologia dels estudiants

Actualitzada 09/02/2020 a les 11:14

Uns 470 joves d'entre 6 i 16 anys van participar en la novena edició de la FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) LEGO League. Es tracta d'una competició entre estudiants que fomenta la curiositat per la ciència i la tecnologia. L'edició d'enguany es va celebrar a la Fira de Reus i va comptar amb la participació de 56 equips procedents de 24 centres educatius de la demarcació. Dels 470 alumnes, 320 tenen entre 10 i 16 anys i formaven part de la lliga sènior, mentre que 150 tenen entre 6 i 9 anys i ho feien a la júnior.Els participants van haver de pensar i resoldre problemes reals a través de la investigació científica i, a banda, superar proves amb l'ús d’un robot construït i programat per ells mateixos. En el repte d'aquesta edició els equips van estudair com les ciutats i els edificis creixen, evolucionen i canvien. Junts van haver de crear solucions innovadores per construir un entorn on viure i treballar que perduri en el temps, utilitzant les eines i la tecnologia actuals.L'equip Legonnac format per estudiants del col·legi Lestonnac-l'Ensenyança va guanyar el primer premi al millor disseny de robot a la prestigiosa competició de robòtica.