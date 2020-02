Actualitzada 08/02/2020 a les 17:02

Unió de Pagesos ha reivindicat la unitat dels productors per fer-se respectar davant les grans empreses agroalimentàries, durant el tretzè Congrés Nacional, que se celebra aquest cap de setmana a Falset. Des del sindicat també s'ha reclamat l'elaboració d'una llei que reguli el pes que tenen aquestes companyies en el mercat, com a mesura per acabar amb els baixos preus que reben pels productes. En el congrés hi participen 132 delegats comarcals que debaten dues ponències, sobre polítiques agràries i d'organització interna. Els agricultors també han demanat una llei catalana de la cadena alimentària, que la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, s'ha compromès a elaborar el més aviat possible.