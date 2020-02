L'individu ha destrossat els torns d'accés de l'estació

Actualitzada 08/02/2020 a les 20:47

El matí de dissabte ha estat mogut per la Policia local de calafell que ha detingut a un individu per intentar passar a les vies sense pagar bitller i malmetre el mobiliari de l'estació.Un cop ha vist que no podia passar els torns sense bitllets ha colpejat el mobiliari, danyant-lo i causant la seva detenció.