Cas omís a les advertències de Protecció Civil

L'entitat va denunciar a través de Twitter la falta de civisme davant les seves advertències

Actualitzada 08/02/2020 a les 11:40

Després de la Borrasca Glòria que va afectar bona part de la província de Tarragona, diversos cossos de seguretat han vetllat per salvaguardar el benestar dels ciutadans. Un d'ells és Protecció Civil que, entre d'altres, ha estat advertint dels perills que anaven apareixent en conseqüència de les riuades, per exemple.Divendres a la tarda, van fer servir el seu compte de Twitter per manifestar «l'incivisme» al que han de fer front sovint. Adjunten dues fotos d'un pas inundat on van col·locar dues tanques per evitar el pas dels vianants. La seva sorpresa arriba quan, en torna al lloc esmenat, van trobar que les tanques s'havien fet servir per creuar aquell pas d'aigua «sense mullar-se» amb el risc que això suposa.