Una comparsa de l'Alt Penedès sortirà a la rua de Tarragona

La màgia d’un poble i Dream Dance són les dues noves comparses que s’afageixen aquest any a la rua del Carnaval de Tarragona. La primera suposa la incorporació d’una formació del petit poble les Cabanyes, de l’Alt Penedès, de prop de 900 habitants. La segona, és un grup de ball que participarà en nom de l’Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau. Aquest any s’han inscrit 29 comparses.

Carme Olaya, portaveu de La màgia d’un poble, va comentar a aquesta redacció que «estem molt il·lusionades per la nostra participació al Carnaval de Tarragona i, tot i que la comparsa és petita, vint-i-cinc dones, hem treballat molt bé la coreografia i la disfressa, amb molta ploma». Olaya va destacar que a les Cabanyes hi ha tres comparses, dues d’adults i una infantil, «perquè al nostre poble hi ha molta tradició». En els deu anys d’existència, la seva comparsa ha participat en carnavals de poblacions del Penedès i del Garraf com el Vendrell, Vilafranca, Cunit, Monjos o Calafell. En aquesta darrera població «vam guanyar l’any passat», va subratllar.

La comparsa penedesenca és coneixedora de la importància del Carnaval de Tarragona, «que és diferent als que estem acostumats» i, «després de veure diversos vídeos, vam decidir inscriuren’s», va dir Olaya, qui va afegir que «voliem sortir del que és habitual». La comparsa està formada per dones, «la majoria del poble», tot i que «alguns anys també han partipat nois». La decissió d’intervenir al Carnaval de Tarragona obeeix a l’objectiu de «formar part d’una rua que és espectacular i, també, dinamitzar la comparsa», va apuntar la seva portaveu, qui va recordar que de fa temps «estem assajant la coreografia».

Sortir del barri

L’Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau va oferir a un grup de ball del barri formar una comparsa de Carnaval i participar en la rua de Tarragona sota el paraigua de l’entitat. Format per una quarantena de persones, el grup organitza activitats a Sant Pere i Sant Pau. La nova meta «és sortir del barri i participar en la rua de Tarragona, la qual cosa ens fa molta il·lusió, ja què no ho hem fet mai», va comentar Susana Romero. La disfressa «l’hem fet tota nosaltres, perquè la gent no se la pot pagar, com sí fan a les grans comparses, i tenim una modista que no ens cobra res», fa dir.

Romero va anunciar que la disfressa «està plena de cors i és com si fossin cartes de pòker», però el que més va valorar va ser «la coreografia, que l’hem fet especial per al Carnaval». La comparsa està formada «tota per dones, més dos nois», va comentar.