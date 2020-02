Les subrogades de les llars d'infants aconsegueixen la igualtat salarial

Començaran a cobrar el mateix sou que les funcionàries amb la nòmina del mes de març

Actualitzada 06/02/2020 a les 19:35

Les treballadores subrogades de les llars d’infants municipals de Tarragona començaran a cobrar el mateix que les treballadores funcionàries el mes de març. És el que van aconseguir a la taula negociadora amb l’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona que van celebrar ahir i que ara cal que s’aprovi al plenari del consistori del mes de febrer. Els pressupostos municipals ja van preveure una partida per aquesta equiparació salarial que, amb els comptes aprovats, després de les al·legacions presentades, en el plenari de fa una setmana, ja és una realitat.

La situació de subrogació de les mestres, educadores i directores va començar fa més de dos anys, quan el consistori va internalitzar 7 de les 9 llars d’infants de la ciutat que eren privades. Una subrogació que ha acabat generant desigualtats retributives de fins a 500 euros en treballadores que fan les mateixes tasques.

D’aquesta manera, amb l’equiparació salarial, el sou brut de les treballadores amb condició d’educadores serà de 1.878,43 euros i el de les treballadores amb condició de mestra serà de 2.192,41 euros. Pel que fa a les directores, cobraran el mateix que les mestres però amb un complement de direcció de 290 euros.

La directora de la Llar d’Infants Municipal l’Arrabassada, Núria Ibern, celebra aquesta notícia com «un primer pas», però assegura que han de continuar negociant per l’homogeneïtzació de les condicions. Ibern explica que l’Ajuntament no ha posat cap condició a l’equiparació salarial i que continuaran negociant les pròximes setmanes amb el gruix del conveni. «En el que més discrepem és en el calendari», explica Ibern. Les llars d’infants Ninot i Taronja, que sempre han estat del consistori, sempre han fet el calendari que marca la Generalitat, que és acabar el mes de juny i treballar la primera quinzena de juliol sense nens per preparar el curs vinent, segons Ibern. «La nostra intenció és anar cap a un model d’escola pública de qualitat amb el calendari de la Generalitat», diu la directora del centre de l’Arrabassada.